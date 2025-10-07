Rendkívüli: fia talált rá a megkéselt polgármesterre, hajtóvadászatot indított a rendőrség

Életveszélyes állapotban szállították kórházba kedden egy nyugat-németországi város frissen megválasztott polgármesterét, Iris Stalzert, akit az otthonában ért késes támadás.

A Szociáldemokrata Párt (SPD) politikusát Herdecke településen választották polgármesterré szeptember végén. Biztonsági források szerint az 57 éves Stalzert több helyen megszúrták, a fia talált rá herdeckei lakásában.

Neues aus #Herdecke:

Scheint, als wäre der 15-jährige Adoptivsohn so ein klein wenig verdächtig, Bürgermeisterin Iris Stalzer mit dem Messer bearbeitet zu haben. pic.twitter.com/G6ImRIQb1d — Onkel Jakob (@Woelfisches) October 7, 2025

Egyelőre nem tudni, hogy egy vagy több elkövető támadta meg a politikust, illetve az sem világos, hogy a bűntény kapcsolatba hozható-e Stalzer polgármesterré választásával vagy politikai nézeteivel.

A városban nagyszabású rendőrségi akció van folyamatban.

Friedrich Merz német kancellár az X-en gyalázatos bűntettnek nevezte a támadást, és azt írta, aggódnak Iris Stalzer életéért, és remélik, hogy a politikus teljesen felépül majd sérüléseiből.