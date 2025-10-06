Késes támadás történt a Starbucks előtt, hajtóvadászat indult

Vér borította be London déli részének egyik forgalmas utcáját hétfő délután, miután egy férfi késes támadás áldozata lett egy Starbucks előtt a Streatham Hillen. A támadás helyi idő szerint 13 óra körül történt, és perceken belül ellepték a helyszínt a rendőrök és a mentők.

Reports of a Stabbing in stretham hill outside Starbucks pic.twitter.com/c073mtZq5D — London & UK Street News (@CrimeLdn) October 6, 2025

Döbbenetes jelenetekről számoltak be a szemtanúk

Szemtanúk beszámolói szerint a kávézó előtti járdán hevert a sérült, miközben a járókelők sokkban figyelték az eseményeket.

Késelés történt Streathamben, és most láttam először vért mindenhol... mindenki vigyázzon magára, ez annyira ijesztő."

- írta egyikük X-en.

További szemtanúk arról számoltak be, hogy a rendőrség kordonokat helyezett ki, később pedig a forgalmat is elterelték.

A rendőrség hivatalos közleménye a késes támadásról

A Metropolitan Rendőrség szóvivője szerint a sérült, egy húszas éveiben járó férfi, a helyszínen kapott segítséget, majd kórházba szállították. Sérülései nem életveszélyesek és nem is maradandók, de a támadó kiléte továbbra is ismeretlen.

A hatóságok jelenleg tanúkat keresnek, és vizsgálják a térfigyelő kamerák felvételeit. Egyelőre nem tudni, mi állt a támadás hátterében, de a rendőrség minden lehetséges indítékot vizsgál - írta a Mirror.