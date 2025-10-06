Késes támadás történt a Starbucks előtt, hajtóvadászat indult

Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 06. 18:50
Döbbenetes jelenetekről számoltak be a szemtanúk London utcáin. A rendőrség jelentései szerint egy 20-as éveiben járó férfi esett késes támadás áldozatául, és az elkövetőt még mindig keresik.

Vér borította be London déli részének egyik forgalmas utcáját hétfő délután, miután egy férfi késes támadás áldozata lett egy Starbucks előtt a Streatham Hillen. A támadás helyi idő szerint 13 óra körül történt, és perceken belül ellepték a helyszínt a rendőrök és a mentők.

Döbbenetes jelenetekről számoltak be a szemtanúk

Szemtanúk beszámolói szerint a kávézó előtti járdán hevert a sérült, miközben a járókelők sokkban figyelték az eseményeket. 

Késelés történt Streathamben, és most láttam először vért mindenhol... mindenki vigyázzon magára, ez annyira ijesztő."

- írta egyikük X-en.

További szemtanúk arról számoltak be, hogy a rendőrség kordonokat helyezett ki, később pedig a forgalmat is elterelték.

A rendőrség hivatalos közleménye a késes támadásról

A Metropolitan Rendőrség szóvivője szerint a sérült, egy húszas éveiben járó férfi, a helyszínen kapott segítséget, majd kórházba szállították. Sérülései nem életveszélyesek és nem is maradandók, de a támadó kiléte továbbra is ismeretlen.

A hatóságok jelenleg tanúkat keresnek, és vizsgálják a térfigyelő kamerák felvételeit. Egyelőre nem tudni, mi állt a támadás hátterében, de a rendőrség minden lehetséges indítékot vizsgál - írta a Mirror.

 

