Tűz ütött ki a makói kórházban, halálos áldozat is van

makói kórház
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 20:29
Kallai Árpádközlemény
Közleményt adott ki a kórház főigazgatója.
K. C.
Tűz volt a makói kórház területén csütörtök délután, egy kórházi dolgozó életét vesztette - közölte Kallai Árpád főigazgató az intézmény honlapján.

tűz
Fotó: Cullan Smith /  Unsplash (Illusztráció)

A közlemény szerint a makói kórház területén lévő egyik raktárépületben csütörtök délután tűz keletkezett, amit a tűzoltók rövid idő alatt eloltottak. Az esemény betegellátási területet nem érintett.

A tűzeset során egy kórházi dolgozó életét vesztette. Az ügyben vizsgálat indult. A főigazgató részvétét fejezte ki az az elhunyt hozzátartozóinak.

A katasztrófavédelem az esetről azt írta, hogy a kórház kazánházában keletkezett tűzhöz a makói, hódmezővásárhelyi és szegedi hivatásos tűzoltók érkeztek ki, és három vízsugárral oltották el a lángokat.

