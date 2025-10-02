Tűz ütött ki a makói kórházban, halálos áldozat is van

Tűz volt a makói kórház területén csütörtök délután, egy kórházi dolgozó életét vesztette - közölte Kallai Árpád főigazgató az intézmény honlapján.
A közlemény szerint a makói kórház területén lévő egyik raktárépületben csütörtök délután tűz keletkezett, amit a tűzoltók rövid idő alatt eloltottak. Az esemény betegellátási területet nem érintett.
A tűzeset során egy kórházi dolgozó életét vesztette. Az ügyben vizsgálat indult. A főigazgató részvétét fejezte ki az az elhunyt hozzátartozóinak.
A katasztrófavédelem az esetről azt írta, hogy a kórház kazánházában keletkezett tűzhöz a makói, hódmezővásárhelyi és szegedi hivatásos tűzoltók érkeztek ki, és három vízsugárral oltották el a lángokat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.