Kegyetlen fordulat: Maddie McCann él? Megszólaltak a szülők

A 24 éves, lengyel születésű Julia Wandelt és a 61 éves, a cardiffi Caerau-ból származó Karen Spragget azzal vádolják, hogy zaklatták az eltűnt Madeleine McCann családját. Most a bíróság előtt kell felelniük tetteikért.
A McCann család egyik barátja az esküdteknek elmondta, hogy „aggasztó” üzeneteket kapott az állítólagos zaklatótól, Julia Wandelttől, köztük egyet szenteste, amelyben az állt, hogy „az igazság szabaddá tesz”.
Két nő ellen emeltek vádat, miután állítólag megkeresték a fiatal családját. A Leicesteri Koronabíróság már meghallgatta Maddie anyját és apját, Kate-et és Gerry McCannt, valamint fiatalabb testvéreit, Seant és Amelie-t, akik mindannyian elmondták a bíróságnak, hogy milyen hatással voltak rájuk az ismételt megkeresések.
A bíróság meghallgatta, hogy Wandelt Maddie-nek hiszi magát, annak ellenére, hogy a bizonyítékok mást mutattak, és azt is hallották, hogy Spragg megjelent a McCann család otthonában. A tárgyalás folytatódik.
Cranwell főfelügyelő elmondta, hogy eddig 12 ember jelentkezett, akik Madeleine McCann-nek adták ki magukat. Mindannyian e-mailben vették fel a kapcsolatot az Operation Grange-dzsel. Azt mondta az esküdteknek, hogy az egyikük mindössze két hónappal ezelőtt jelentkezett. DNS-profiljukat összehasonlították Madeleine-ével, és kizárták az egyezést.
David Payne egyike azoknak a barátoknak, akik a családdal voltak Maddie eltűnésekor. Őt hívta fel Julia Wandelt, hogy segítsen neki kapcsolatot építeni a családdal. A nő könyörgött, hogy segítsen neki, ugyanis "azt mondta, tudja, hogy ő Maddie, de bizonyosságot akar." Payne úr „meglehetősen felkavarónak” nevezte a hívást.
A bíróság meghallgatta, ahogy Payne később üzenetet kapott Wandelttől, amelyben ezt írta: „Valóban hiszem, hogy én vagyok Madeleine. Azt mondod, hogy nem tudsz segíteni nekem, de a „Tapas” csoport tagjaként van hangod, és tisztázhatnád a nevemet. Kérlek, ha a lányod helyében lennék, aki eltűnik, és előkerül egy lány, de senki sem veszi észre, el tudod képzelni, mit érezne a lányod? El sem tudod képzelni a fájdalmamat.”
Egy másik üzenetben állítólag Wandelt ezt írta: „Hallottam a szomorúságot a hangodban, David. Kate és Gerry félnek? Te félsz valakitől? David, te vagy az egyetlen reményem most. Képzeld el, hogy a lányod volt. Csak kérlek, mondd el Kate-nek és Gerrynek mindazt, amit elmondtam nektek.”
A bíróság meghallgatta, hogy Wandelt 2024 szenteste üzenetet küldött Payne úrnak, amelyben ez állt: „Boldog karácsonyt, David, az igazság szabaddá tesz.”
Amikor az üzenetekről kérdezték, azt mondta: „A tartalom aggasztó volt. Nehéz volt tudni, hogy valaki Madeleine-nek adja ki magát, és hogy ez milyen hatással lesz Kate-re és Gerryre.”
Wandelt megkereste a család többi tagját is, így Payne feleségét és lányát is, akiket szintén felzaklatott a dolog. Az ügy tovább folytatódik két nap múlva.
