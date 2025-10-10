Brutális, ami az M3-ason történt: előkerült a nyomóhenger és feszítővágó is, mentők mindenütt

Furgon és teherautó ütközött össze az M3-as autópályán, a Miskolc felé vezető oldalon, Atkár közelében, a 73-as kilométerszelvénynél. A súlyos baleset miatt most félpályán halad a forgalom.

Baleset miatt bénult meg az M3-as autópálya forgalma (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Mentő is érkezett a baleset helyszínére

Az egyik járműbe beszorult egy ember, akit a gyöngyösi hivatásos tűzoltók szabadítottak ki nyomóhengerrel és feszítővágóval. A mentés során a tűzoltók áramtalanították a járműveket, és a helyszínre mentők is érkeztek. Az érintett sztrádaszakaszon félpályás forgalomkorlátozás van érvényben - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.