Most kaptuk: megbénult a közlekedés a főúton, tömegkarambolnál mentenek

Három személyautó karambolozott Kámon, a 8-as főút belterületi szakaszán a 137-es és 138-as kilométerszelvénye között. A tiszavasvári önkormányzati és a kámi önkéntes tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. Az érintett útszakaszon a tömegkarambol miatt félpályán halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.

A tűzoltók már a tömegkarambol helyszínén vannak

Fotó: Donka Ferenc

Nem csak tömegkarambol, halálos tragédia is történt

Mint azt megírtuk, szerda este két személyautó ütközött frontálisan Szlovákiában az I/66-os főúton, Helpa és Ágostonlak települések között. A tragédiában hatan vesztették életüket, egy 36, egy 35, egy 23, egy 28 és egy 20 éves személy, valamint egy 14 éves fiú. Egy hétéves gyermeket súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba, őt azóta megműtötték, az intenzív osztályon figyelik az állapotát. A rendőrség halálokozás vétsége miatt indított eljárást, és a baleset körülményeit további vizsgálat és szakértői elemzés fogja tisztázni.