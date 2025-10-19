Hatalmas erőkkel vonult a rendőrség a Louvre-hoz: ékszert loptak a múzeumból

A kiállított ékszereket 9 óra 30 és 9 óra 40 között lopták el az úgynevezett napóleoni gyűjteményből. A kár értékét egyelőre nem közölték.

Fotó: Hans Lucas via AFP

A rendőrségi forrás szerint a tolvajok, akiknek a számát nem tudják, robogón érkeztek a múzeum épületéhez , teherlifttel mentek fel a szóban forgó terembe, és akkumulátoros láncfűrésszel dolgoztak.