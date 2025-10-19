Hatalmas erőkkel vonult a rendőrség a Louvre-hoz: ékszert loptak a múzeumból

A kiállított ékszereket 9 óra 30 és 9 óra 40 között lopták el az úgynevezett napóleoni gyűjteményből. A kár értékét egyelőre nem közölték.
A rendőrségi forrás szerint a tolvajok, akiknek a számát nem tudják, robogón érkeztek a múzeum épületéhez , teherlifttel mentek fel a szóban forgó terembe, és akkumulátoros láncfűrésszel dolgoztak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.