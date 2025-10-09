Nem jutott messzire: percek alatt elfogták a budapesti autótolvajt - videó!

Összehangolt akcióval, mindössze kilenc perc alatt fogták el a rendőrök azt az autótolvajt, aki egy budapesti autószalon udvaráról lopott el egy luxusterepjárót.

Percek alatt elkapták a rendőrök az autótolvajt. Fotó: Police.hu

Nem jutott messzire az autótolvaj

A bejelentés október 6-án, 9:45-kor érkezett, és a járműben lévő nyomkövetőnek köszönhetően a BRFK Tevékenységirányítási Központja valós időben követte az autó útvonalát.

A központ információi alapján a BRFK Közrendvédelmi Főosztály seriffjei perceken belül a XIII. kerületben feltartóztatták a kocsit, és végül 9:54-kor már kattant a bilincs. A járművet átvizsgálták, a sofőrt és két utasát pedig előállították a XIV. kerületi kapitányságra.

A nyomozás során kiderült, hogy a lopást a 23 éves B. Ádám követte el, aki ezután véletlenül találkozott két ismerősével. Felajánlotta nekik, hogy kipróbálhatják az autót, miközben ő maga a hátsó ülésre ült. A két utas nem tudta, hogy lopott járműben ülnek, őket tanúként hallgatták ki.

A rendőrök az autóban találták meg egy másik, a szalon udvarán parkoló kocsi forgalmi engedélyét és tankolókártyáját is. B. Ádámot így lopás bűntett és közokirattal való visszaélés vétségével gyanúsították meg, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását - közölték a rendőrség honlapján.