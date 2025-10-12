Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Miksa névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nagy a baj: lezuhant egy helikopter, több sérült is van - videó

helikopter
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 12. 06:45
helikopterbalesetkalifornia
Több szemtanú vette fel a balesetet.
CJA
A szerző cikkei

Lezuhant egy helikopter Kaliforniában, miután a pilóta elvesztette az irányítást a gép felett, amely forgásnak indult a levegőben, majd a tengerpart közlében földet ért.

Lezuhant egy helikopter Kaliforniában
Lezuhant egy helikopter Kaliforniában Fotó: Unsplash (illusztráció)

A baleset Huntington Beachen történt, ahol a nyaralók döbbenten figyelték, ahogy a helikopter előbb megpróbál leszállni, majd hirtelen pörögni kezd, és végül becsapódik.

Helyi idő szerint délután 2 órakor történt az incidens. A fedélzeten tartózkodó két embert sikerült biztonságban kimenteni, de a baleset három járókelőt is megsebesített. Az utasok állapotáról egyelőre nem közöltek információt a hatóságok, de a sebesültek között egy gyermek is van.

A szemtanúk szerint a helikopter láthatóan a közeli híd felé tartott, mielőtt irányíthatatlanná vált. Az első információk szerint a hátsó rotor leállhatott, ennek következtében a gép oldalra kezdett forogni.

A lezuhant gépről számos videó készült

Egy videófelvétel tanúsága szerint a gép egy part menti háznak lépcsőjére zuhant, ahol néhány pálmafa tompította az ütközés erejét. Az egyik fa el is tört, és rádőlt a földön fekvő helikopterre.

Hallottam egy furcsa hangot, egyáltalán nem tűnt normálisnak. Kinéztem, és láttam, hogy a helikopter irányíthatatlanul zuhan. A barátom pedig repeszeket vagy törmeléket látott szóródni

- mondta Kevin Bullat, az egyik szemtanú a CBS-nek.

A baleset pontos oka egyelőre nem ismert. A város illetékesei értesítették a Szövetségi Légügyi Hivatalt (FAA) és a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testületet (NTSB), akik megkezdték a vizsgálatot.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu