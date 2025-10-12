Nagy a baj: lezuhant egy helikopter, több sérült is van - videó

Lezuhant egy helikopter Kaliforniában, miután a pilóta elvesztette az irányítást a gép felett, amely forgásnak indult a levegőben, majd a tengerpart közlében földet ért.

Lezuhant egy helikopter Kaliforniában Fotó: Unsplash (illusztráció)

A baleset Huntington Beachen történt, ahol a nyaralók döbbenten figyelték, ahogy a helikopter előbb megpróbál leszállni, majd hirtelen pörögni kezd, és végül becsapódik.

Helyi idő szerint délután 2 órakor történt az incidens. A fedélzeten tartózkodó két embert sikerült biztonságban kimenteni, de a baleset három járókelőt is megsebesített. Az utasok állapotáról egyelőre nem közöltek információt a hatóságok, de a sebesültek között egy gyermek is van.

A szemtanúk szerint a helikopter láthatóan a közeli híd felé tartott, mielőtt irányíthatatlanná vált. Az első információk szerint a hátsó rotor leállhatott, ennek következtében a gép oldalra kezdett forogni.

A lezuhant gépről számos videó készült

Egy videófelvétel tanúsága szerint a gép egy part menti háznak lépcsőjére zuhant, ahol néhány pálmafa tompította az ütközés erejét. Az egyik fa el is tört, és rádőlt a földön fekvő helikopterre.

Hallottam egy furcsa hangot, egyáltalán nem tűnt normálisnak. Kinéztem, és láttam, hogy a helikopter irányíthatatlanul zuhan. A barátom pedig repeszeket vagy törmeléket látott szóródni

- mondta Kevin Bullat, az egyik szemtanú a CBS-nek.

A baleset pontos oka egyelőre nem ismert. A város illetékesei értesítették a Szövetségi Légügyi Hivatalt (FAA) és a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testületet (NTSB), akik megkezdték a vizsgálatot.