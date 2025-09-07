Most érkezett: lezuhant egy helikopter, senki sem élte túl a tragédiát

Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 14:40 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 07. 14:52
A végzetes baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.
Lezuhant és kigyulladt egy helikopter Minneapolis közelében, Lakeville térségében szombat délután. A rendőrség közölte, hogy a szerencsétlenséget senki sem élte túl, azt azonban egyelőre még nem közölték, hogy pontosan hány ember tartózkodott a fedélzeten.

Lezuhant egy helikopter, senki sem élte túl a tragédiát Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

A Robinson R66 típusú gép – amely a pilótát és legfeljebb négy utast tud szállítani – alig 8 perccel a felszállás után ismeretlen körülmények között lezuhant.

Az előzetes információk szerint a helikopter ismeretlen körülmények között zuhant le, majd a becsapódást követően tűz ütött ki a fedélzeten

– közölte az amerikai Közlekedésbiztonsági Hivatal (NTSB).

Egyelőre azt sem tudni, hogy a pilóta adott-e le vészjelzést a tragédia előtt, a baleset körülményeit az NTSB és a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) közösen vizsgálja - számol be róla a New York Post.

 

