Most érkezett: lezuhant egy helikopter, senki sem élte túl a tragédiát

Lezuhant és kigyulladt egy helikopter Minneapolis közelében, Lakeville térségében szombat délután. A rendőrség közölte, hogy a szerencsétlenséget senki sem élte túl, azt azonban egyelőre még nem közölték, hogy pontosan hány ember tartózkodott a fedélzeten.
A Robinson R66 típusú gép – amely a pilótát és legfeljebb négy utast tud szállítani – alig 8 perccel a felszállás után ismeretlen körülmények között lezuhant.
Az előzetes információk szerint a helikopter ismeretlen körülmények között zuhant le, majd a becsapódást követően tűz ütött ki a fedélzeten
– közölte az amerikai Közlekedésbiztonsági Hivatal (NTSB).
Egyelőre azt sem tudni, hogy a pilóta adott-e le vészjelzést a tragédia előtt, a baleset körülményeit az NTSB és a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) közösen vizsgálja - számol be róla a New York Post.
