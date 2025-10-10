Végzetes légi balesetről jött hír, már halálos áldozatról is tudni

Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 07:20
A gép egy erdős területen zuhant le. A pilóta nem élte túl a légi balesetet.
Lezuhant egy kisrepülő csütörtök délutáni Szlovákiában, a privigyei járásbeli Besztercsény kataszterében, a balesetben egy ember meghalt – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a légi balesetről Marián Petrík, a Trencséni Kerületi Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ) szóvivője.

A pilóta nem élte túl a légi balesetet
A pilóta nem élte túl a légi balesetet / Fotó: Freepik

A pilóta elhunyt a légi balesetben

A pilótát holtan találták a repülőgép roncsai között. 

A mentés még folyamatban van. A gép kigyulladt, a tűzoltók lokalizálták és oltják a tüzek

 – mondta korábban Petrík.

A privigyei tűzoltók munkáját a környékbeli települések önkéntes tűzoltói is segítették, a légi mentők is a helyszínre érkeztek. A tűzoltóság tájékoztatása szerint egy WT9 Dynamic repülőgép zuhant le az erdős területen - írja a Paraméter.

