Végzetes légi balesetről jött hír, már halálos áldozatról is tudni

Lezuhant egy kisrepülő csütörtök délutáni Szlovákiában, a privigyei járásbeli Besztercsény kataszterében, a balesetben egy ember meghalt – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a légi balesetről Marián Petrík, a Trencséni Kerületi Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ) szóvivője.
A pilótát holtan találták a repülőgép roncsai között.
A mentés még folyamatban van. A gép kigyulladt, a tűzoltók lokalizálták és oltják a tüzek
– mondta korábban Petrík.
A privigyei tűzoltók munkáját a környékbeli települések önkéntes tűzoltói is segítették, a légi mentők is a helyszínre érkeztek. A tűzoltóság tájékoztatása szerint egy WT9 Dynamic repülőgép zuhant le az erdős területen - írja a Paraméter.
