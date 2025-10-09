Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Teljes a készültség: hatan haltak meg egy iszonyú balesetben, kiskorú is van az áldozatok között

halálos baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 06:40
kiskorúSzlovákia
A szörnyűségnek egyetlen túlélője van. Még vizsgálják, hogy mi vezetett a halálos balesethez.
Bors
A szerző cikkei

Hat személy, köztük egy kiskorú veszítette életét egy halálos baleset során, mely a I/66-os úton, Hepa és Ágostonlak községek közt történt szerda este Szlovákiában - közölte a Besztercebányai Regionális Rendőrkapitányság, kiemelve, hogy a baleset egyetlen túlélőjét egy másik kiskorú utast, akit a besztercebányai Gyermekkórház és Poliklinika sürgősségi osztályára szállították.

Halálos balesethez riasztották a hatóságokat
A halálos baleset okait még vizsgálják / Fotó: Pexels

A halálos baleset körülményeit vizsgálják

A rendőrség még vizsgálja a baleset körülményeit, további információkat pedig csak később közölnek majd. Annyit ugyanakkor tudni, hogy a baleset során két jármű frontálisan ütközött. A történtek kapcsán Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt személyek családtagjainak - írja a Paraméter.

 

