Teljes a készültség: hatan haltak meg egy iszonyú balesetben, kiskorú is van az áldozatok között

Hat személy, köztük egy kiskorú veszítette életét egy halálos baleset során, mely a I/66-os úton, Hepa és Ágostonlak községek közt történt szerda este Szlovákiában - közölte a Besztercebányai Regionális Rendőrkapitányság, kiemelve, hogy a baleset egyetlen túlélőjét egy másik kiskorú utast, akit a besztercebányai Gyermekkórház és Poliklinika sürgősségi osztályára szállították.

A halálos baleset okait még vizsgálják / Fotó: Pexels

A halálos baleset körülményeit vizsgálják

A rendőrség még vizsgálja a baleset körülményeit, további információkat pedig csak később közölnek majd. Annyit ugyanakkor tudni, hogy a baleset során két jármű frontálisan ütközött. A történtek kapcsán Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt személyek családtagjainak - írja a Paraméter.