Rettenetes tragédia az éj leple alatt, munkából hazaigyekvő férfiak haltak meg az úton

Mint azt megírtuk, hat áldozatot követelt egy baleset Szlovákiában, egy kiskorú is életét vesztette. A halálos balesetről most további részletek is kiderültek.

A halálos baleset körülményeit vizsgálják / Fotó: unsplash.com

A breznói járásbeli Királyhegyalja községből származtak a szerdai tragikus közlekedési baleset áldozatai. Az egyik autóban egy fiatal család utazott, a másikban pedig fiatal férfiak, akik munkából tartottak hazafelé. A településen válságtanácskozást tartanak, az elhunytak hozzátartozóit segítik. Egy átlátható adománygyűjtő számla megnyitását is előkészítik, amelyből az áldozatok családjai fedezni tudják a temetések költségeit.

Hat életet követelt a halálos baleset

Szerda este két személyautó ütközött frontálisan az I/66-os főúton, Helpa és Ágostonlak települések között. A tragédiában hatan vesztették életüket, egy 36, egy 35, egy 23, egy 28 és egy 20 éves személy, valamint egy 14 éves fiú. Egy hétéves gyermeket súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. Azóta megműtötték, az intenzív osztályon figyelik az állapotát. A rendőrség halálokozás vétsége miatt indított eljárást, és a baleset körülményeit további vizsgálat és szakértői elemzés fogja tisztázni.

„A beavatkozó tűzoltók és az önkéntes egységek biztosították a járműveket a tűzveszély, a folyadékszivárgás és az elmozdulás ellen, hidraulikus eszközökkel vágták ki a beszorult személyeket, segítették a mentőszolgálat munkáját az újraélesztésben és az ellátásban, valamint átvizsgálták a baleset környékét, mivel felmerült a gyanú, hogy más személyek is érintettek lehettek” – számolt be a besztercebányai tűzoltó- és mentőszolgálat regionális igazgatósága a történtekről, írja a Paraméter.