Lángba borult a gyógyszertár – a tűzoltók több ember életéért küzdöttek

Hajnali órákban riasztották a tűzoltókat a hejőcsabai, lángba borult műemlék gyógyszertárhoz, ahol a hatóságok több ember életéért is küzdöttek.

Lángba borult a hejőcsabai gyógyszertár Fotó: Donka Ferenc (Képünk illusztráció)

Az eddigi információk szerint a tűz ismeretlen okból keletkezett, de nagy valószínűséggel elektromos eredetű lehetett. A gyógyszertár Hejőcsaba városrész egyik legismertebb épülete a Pesti útra kivezető szakaszon. Bár régóta nem működött már patikaként, szinte minden miskolci ismerte az ikonikus épületet.

Az évtizedek óta elhagyatott épület felújítása ugyan szerepelt az önkormányzat tervei között, de több más projekt miatt ezeket sosem valósították meg.

Több ember tartózkodott a lángba borult épületben

Nem tudni pontosan, kik és miért tartózkodtak az épületben, de a tűzoltók négy embert, két felnőttet és két gyermeket menekítettek ki a hajnal fél egykor keletkezett tűzből.

A miskolci tűzoltók a barcikai kollégákkal megerősítve, összesen öt fecskendővel és létrás járművel érkeztek a helyszínre. A lángokat a következő órákban sikerült megfékezniük.

Lángolt a a hejőcsabai műemlék gyógyszertár / Fotó: Facebook

A bent tartózkodók, információk szerint, sértetlenül jutottak ki az épületből. Erről hétfő reggel Dojcsák Dávid, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtóreferense tájékoztatta a Boon.hu-t.