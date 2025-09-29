Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Tragikus hír jött: elhunyt a népszerű gyereksztár

halál
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 10:40
gyereksztárháztűz
A fiatal színész háztűzben vesztette életét. A gyereksztár halálának körülményeit vizsgálják.
CJA
A szerző cikkei

Egy tízéves gyereksztár és tizenöt éves testvére vesztette életét egy háztűzben szeptember 28-án.

Nem tudták megmenteni a gyereksztár életét
Nem tudták megmenteni a gyereksztár életét Fotó: Cullan Smith /  Unsplash (Illusztráció)

Veer Sharma a testvérével, Shoriyával együtt aludt a pushkali otthonukban, amikor hajnali 2 óra körül tűz ütött ki. Az előzetes nyomozás szerint a tragédiát egy elektromos rövidzárlat okozta. A lángok a festőszobában csaptak fel, miközben a fiúk aludtak.

A gyereksztár és testvére életét vesztette

Információk szerint a testvérek nem égési sérülésekbe, hanem füstmérgezés következtében haltak meg. A tragédia idején egyedül tartózkodtak otthon: apjuk, Jitendra Sharma egy rendezvényen vett részt, míg édesanyjuk, Rita Sharma Mumbaiban forgatott.

A füstöt észlelő szomszédok értesítették a hatóságokat, és megpróbálták poroltóval megfékezni a lángokat, de nem jártak sikerrel. A helyszínre kiérkező mentők az eszméletlen testvérpárt kórházba szállították, de mindkettőjüket halottnak nyilvánították.

Tejaswini Gautam rendőrfőkapitány megerősítette: 

A szoba teljesen megsemmisült, és a lakás más részein is égésnyomok láthatók.

A tűz pontos okát és a tragédia körülményeit továbbra is vizsgálják - írja az Express.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
