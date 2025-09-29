Tragikus hír jött: elhunyt a népszerű gyereksztár

Egy tízéves gyereksztár és tizenöt éves testvére vesztette életét egy háztűzben szeptember 28-án.
Veer Sharma a testvérével, Shoriyával együtt aludt a pushkali otthonukban, amikor hajnali 2 óra körül tűz ütött ki. Az előzetes nyomozás szerint a tragédiát egy elektromos rövidzárlat okozta. A lángok a festőszobában csaptak fel, miközben a fiúk aludtak.
Információk szerint a testvérek nem égési sérülésekbe, hanem füstmérgezés következtében haltak meg. A tragédia idején egyedül tartózkodtak otthon: apjuk, Jitendra Sharma egy rendezvényen vett részt, míg édesanyjuk, Rita Sharma Mumbaiban forgatott.
A füstöt észlelő szomszédok értesítették a hatóságokat, és megpróbálták poroltóval megfékezni a lángokat, de nem jártak sikerrel. A helyszínre kiérkező mentők az eszméletlen testvérpárt kórházba szállították, de mindkettőjüket halottnak nyilvánították.
Tejaswini Gautam rendőrfőkapitány megerősítette:
A szoba teljesen megsemmisült, és a lakás más részein is égésnyomok láthatók.
A tűz pontos okát és a tragédia körülményeit továbbra is vizsgálják - írja az Express.
