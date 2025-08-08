Tragédia Nagykeszin: kutyatámadás áldozata lett az eltűntként keresett István

Mindenki egyik legszörnyűbb rémálmát élte át minap a P. család, amikor arra eszméltek: szeretett rokonuk, P. István nyomtalanul eltűnt. A férfinek a szlovákiai Nagykeszin veszett nyoma, az eltűnését pedig azonnal jelentették a hozzátartozói. Bár a helyi polgárőrök és az eltűntkereső csapatok azonnal István nyomába eredtek, hamarosan kiderült, hogy megtörtént az elképzelhetetlen: Istvánnak csupán a holttestét találták meg. Úgy tudni, hogy az eltűntként keresett férfi vélhetően egy kutyatámadásnak esett áldozatul.
István eltűnését augusztus 2-án jelentették a hatóságoknak, a helyi önkéntes csapat, az Országos Polgárőrség pedig azonnal a férfi után indult: drónokkal és terepjárókkal eredtek István nyomába. A férfit hosszú órákon keresztül keresték.
11 órától 17:15-ig 7 fővel hajtottunk végre keresési műveletet az eltűnt P. István felkutatására. A bevetés során quadot, terepjárót, valamint az újonnan beszerzett speciális drónunkat alkalmaztuk
– írta bejegyzésében a Szlovák Köztársaság Polgári Gárdája. Bár a kutatók Nagykeszi hatalmas, erdős területét is átvizsgálták, az utolsó pillanatig reménykedő családnak már csak a férfi halálhíréről tudtak beszámolni: Istvánt ugyanis holtan találták. Sokkoló, de a férfi vélhetően egy kutyatámadás áldozata lett az erdős területen.
Ma este, egy bejelentés alapján, az eltűnt személyt megtalálták. De már nem élve. Mire kiértünk, már késő volt. Egy kutya mozdulata, egy ösztönös támadás, egy pillanat – és ott volt…
– írta a polgárőrök egyik tagja, Krisztián. Bár ők mindent megtettek azért, hogy Istvánt megtalálják, a keresés során mégis népharag zúdult a csapatra. István holtteste ugyanis pontosan azon a területen feküdt, amit korábban már tüzetesen átnéztek.
Az erdő szélétől alig száz méterre, ahol előző nap én is jártam, mi is kerestük – drónnal, quaddal, terepen, gyalog. És mégsem láttuk. Nem láttam… Őszintén szólva, összetörtem. Mert úgy érzem, elcsúszott valami. Mert másodszor is ott voltunk, mégsem sikerült
– fűzte hozzá a férfi szomorúan. Krisztiánt azóta is tépi a bűntudat, emellett a helyiek is ócsárolják:
"És miközben magamat marcangolom, mások is megteszik helyettem. Két napja rágalmakat, vádakat kapok – mintha az én hibám lenne, hogy eltűnt. Mintha a tragédia nem lenne elég, még bűnbak is kell. Pedig nem csak mi kerestük, hanem több önkéntes tűzoltó, családtag, ismerős is – ugyanazon a helyen. Mégsem találtuk meg. Akkor sem. De most is… én lettem a hibás és vállalom, pedig nem az én hibám, de még is úgy érzem így helyes" – szögezte le. Az elkeseredett férfit azonban maga, a gyászoló család nyugtatta meg.
Csak hogy mindenki tisztán lásson. Testvéremről van szó, meghalt, igen! De nem mi ócsároltuk Krisztián munkáját, mi megköszöntük. Egészen más emberektől kapta a kritikát, akiknek nem sok közük van a testéremhez. A részvénnyilvánítás köszönöm a család nevében! A munkát pedig Krisztiánnak
– írta István testvére, Éva.
