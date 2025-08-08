Tragédia Nagykeszin: kutyatámadás áldozata lett az eltűntként keresett István

Mindenki egyik legszörnyűbb rémálmát élte át minap a P. család, amikor arra eszméltek: szeretett rokonuk, P. István nyomtalanul eltűnt. A férfinek a szlovákiai Nagykeszin veszett nyoma, az eltűnését pedig azonnal jelentették a hozzátartozói. Bár a helyi polgárőrök és az eltűntkereső csapatok azonnal István nyomába eredtek, hamarosan kiderült, hogy megtörtént az elképzelhetetlen: Istvánnak csupán a holttestét találták meg. Úgy tudni, hogy az eltűntként keresett férfi vélhetően egy kutyatámadásnak esett áldozatul.

Istvánnak már csak a holttestét találták meg. Az eltűntként keresett férfit Nagykeszi erdős területén találták meg Fotó: Občianska stráž Slovenskej/Facebook

Csak a holttestét találták meg az eltűntként keresett Istvánnak

István eltűnését augusztus 2-án jelentették a hatóságoknak, a helyi önkéntes csapat, az Országos Polgárőrség pedig azonnal a férfi után indult: drónokkal és terepjárókkal eredtek István nyomába. A férfit hosszú órákon keresztül keresték.

11 órától 17:15-ig 7 fővel hajtottunk végre keresési műveletet az eltűnt P. István felkutatására. A bevetés során quadot, terepjárót, valamint az újonnan beszerzett speciális drónunkat alkalmaztuk

– írta bejegyzésében a Szlovák Köztársaság Polgári Gárdája. Bár a kutatók Nagykeszi hatalmas, erdős területét is átvizsgálták, az utolsó pillanatig reménykedő családnak már csak a férfi halálhíréről tudtak beszámolni: Istvánt ugyanis holtan találták. Sokkoló, de a férfi vélhetően egy kutyatámadás áldozata lett az erdős területen.

Ma este, egy bejelentés alapján, az eltűnt személyt megtalálták. De már nem élve. Mire kiértünk, már késő volt. Egy kutya mozdulata, egy ösztönös támadás, egy pillanat – és ott volt…

– írta a polgárőrök egyik tagja, Krisztián. Bár ők mindent megtettek azért, hogy Istvánt megtalálják, a keresés során mégis népharag zúdult a csapatra. István holtteste ugyanis pontosan azon a területen feküdt, amit korábban már tüzetesen átnéztek.

Az erdő szélétől alig száz méterre, ahol előző nap én is jártam, mi is kerestük – drónnal, quaddal, terepen, gyalog. És mégsem láttuk. Nem láttam… Őszintén szólva, összetörtem. Mert úgy érzem, elcsúszott valami. Mert másodszor is ott voltunk, mégsem sikerült

– fűzte hozzá a férfi szomorúan. Krisztiánt azóta is tépi a bűntudat, emellett a helyiek is ócsárolják: