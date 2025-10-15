„Ott voltam az első lélegzetvételénél, most pedig végig kellett néznem, ahogy meghal a fiam, miután egy idegen leszúrta az iskolai évzáró bulin”

Martin Cosser fiát gépek tartották életben, miután megkéselték egy iskolai bulin. Az apuka most arról beszél, hogyan hozták meg a döntést, hogy lekapcsolják őt a gépekről.

Megkéselték Charlie-t, később apja kapcsolta le a gépekről (fotó: GoFundMe)

Fia, Charlie, nem ismerte 16 éves gyilkosát, Yura Varyburst, aki támadásával belső sérüléseket, repedéseket és agyduzzanatot okozott Charlienak. A vita egy nyugat-sussexi farmház táncparkettjén tört ki, aminek következményeként Charlie a mentőben szívinfarktust kapott. 48 órával később családja úgy döntött lekapcsolják őt a gépekről.

Az 50 éves Martin elmondta:

Ott voltam az első lélegzetvételénél, amikor megszületett, aztán végig kellett néznem, ahogy meghal, miután elveszítette az összes vérét, két traumás szívrohama volt, megrepedt a bele, megrepedt a lépe, és duzzanat keletkezett az agyában... Magányos hely ez most.

Apja sosem gondolt arra, hogy Charlie-t megkéselik

Körülbelül 100 tinédzser volt a 2023 júliusában megtartott bulin, sokan érettségijüket ünnepelték. Itt történt a tragédia.

Soha nem beszéltem a gyerekeimmel a késeléses bűncselekményekről, mert azt hittem, hogy ez csak a bandák problémája. Fogalmam sem volt, hogy a fiatalok kést hordoznak magukkal.

A gyermek, akit mosolya miatt Cheeksnek is becéztek, a műtőben küzdött az életéért. A műtét négy órán át tartott, mivel a fiú aortájában keletkezett vágás okozta belső vérzés szövődményei jelentkeztek.

A háromgyermekes apa, így fogalmazott:

Egyetlen családnak sem szabadna ezt átélnie, és semmilyen idő nem gyógyítja be ezeket a sebeket... Emlékszem, hogy Eloise, Charlie húga azt kérdezte: 'Elment?' Valójában nem tudok róla beszélni, mert annyira traumatikus.

A család most harcot vív

A most 18 éves Eloise és családja továbbra is kampányolnak a késeléses bűncselekmények ellen.

Martin, aki biztosításközvetítőként dolgozik, már több mint 200 iskolában beszélt erről a témáról. Helyi képviselőjük, Jeremy Hunt az év elején azt mondta, hogy lehetetlen volt nem megdöbbenni, amikor hallgatták őt.

Martinnál a gyilkosság után poszttraumás stressz szindrómát diagnosztizáltak - írja a Mirror.