"Ez volt az utolsó alkalom, hogy a karjaimban tarthattalak" – szívszaggató üzenetet küldött 11 éve elrabolt magyar kislányának az olasz apa

2012 óta a poklok legmélyebb bugyrát járja a kétségbeesett olasz édesapa, Andrea Tonello. Pedig alig egy évvel korábban a férfi úgy érezte, ennél boldogabb nem is lehetne: megszületett élete értelme, a magyar élettársával, S. Klaudiával közös gyermeke, a kis Chantal Ildikó.

Andrea nem adja fel a reményt, mindent megtesz, hogy még egyszer magához ölelje elrabolt kislányát Fotó: Bors

A család nagy boldogságban élt ezután Padovában Chantal egyéves koráig, amikor is Klaudia 2012. november 30-án hazalátogatott mezőkövesdi családjához a kislányával. Andrea kálváriája ekkor kezdődött, ugyanis a döbbent édesapa napokkal később már csak egy SMS-t kapott magyar szerelmétől, melyben közölte: soha többé nem megy haza, és kislányát is magával viszi.

Andrea ezután az egész országot felforgatta lánya után: ám hiába rohant Mezőkövesdre; indult rendőrségi eljárás és ítélte neki a bíróság kislányát, a helyzet változatlan maradt, Klaudiát és Chantalt mintha csak a Föld nyelte volna el. Pedig a rejtőzködő anya többször is felbukkant állítólag: nem csupán Mezőkövesden, de később Rómában is látták, az olasz hatóságok pedig bíróság előtt több éves börtönbüntetésre ítélték. A nőt Magyarországon is hosszú évekig körözte a rendőrség, hónapokkal ezelőtt viszont rejtélyes módon eltűnt a keresett bűnözők listájáról.

Az édesapa az elmúlt évek során teljesen összetört: minden egyes évben megünnepelte lánya születésnapját, minden karácsonyra ajándékot tesz neki a fa alá, több alkalommal pedig hazánkba is eljött, ahol a mezőkövesdi és a budapesti utcákat járva szórólapozott eltűnt kislánya fotójával, emellett a magyar belügyminiszter és a pápa közbenjárását is kérte.

Gyermeke anyjának is többször üzent: írásban és nyilvános levelekben könyörgött neki, hogy legalább egy pillantást hadd vessen imádott lányára.

Andrea a mai napon, 11 éves látta utoljára gyermekét. Chantal aznap tette meg első lépéseit Fotó: Bors

Minden fájdalma ellenére sem adta fel a reményt: minden évben szívszaggató üzenetet küld közösségi oldalán kislányának, akinek megígérte, ha találkoznak, minden ünnepet átbuliznak az azóta született kishúgával, Rebeccával.

Nem fogom feladni soha, amíg életben vagyok, addig keresni fogom

– szögezte le egyik magyarországi útja alkalmával lapunknak Andrea.

Most azonban, 2023 november 30-án szomorú nap köszöntött Andreára: 11 éve ezen a napon látta utoljára Chantalt. Az azóta kiskamasz gyermeknek most is szívszaggató üzenetet küldött apja:

Jó reggelt, Chantal hercegnő! 2012. november 30-án, 11 évvel ezelőtt volt életem egyik legszebb napja: láthattam az első lépéseidet. De ez volt az utolsó alkalom, hogy a karjaimban tarthattalak, hogy megpuszilhattalak, és hogy utoljára láttalak

– írta szomorúan Andrea.

– Chantal hercegnő, semmi sem változott, szeretlek, mint mindig, hiányzol! A lassan 8 éves kishúgod is nagyon vár téged, gyakran kérdezi is tőlem: Apa, mikor találkozok a nővéremmel, Chantallal? A válaszom mindig ugyanaz: hogy mikor, azt nem tudom, de gyönyörű lesz, és az biztos, hogy tűzijátékos bulit tartunk. Puszil: az apukád – zárta sorait.