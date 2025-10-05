Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Apa és lánya gépe lezuhant, magukra hagyták őket a pokol közepén

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 21:20
Könnyen tragédiával végződhetett volna az eset.

Egy ciprusi nyaralás rémálomba torkollott egy brit apa és 13 éves lánya számára, miután a TUI légitársaság gyakorlatilag magukra hagyta őket egy repülőgép-balesetet követő káoszban. 

Lezuhant a gép, apa és lánya magukra maradtak.
Fotó:   Pixabay (illusztráció)

A család gépe a tervek szerint augusztus 6-án este fél hat körül érkezett volna meg Birminghambe, de egy kisebb repülőgép balesete miatt a járatot Cardiffba irányították át. A TUI ígérete szerint buszokkal szállították volna tovább az utasokat, de ez soha nem történt meg.

„A nyaralás fantasztikus volt, de a hazautazás rémálommá vált”

 – mondta Jason Hall a brit sajtónak.

 „Azt ígérték, hogy buszokat biztosítanak, de amikor megérkeztünk, egyetlen TUI-alkalmazottat sem láttunk. A parkolóban több száz ember várt tanácstalanul – családok, gyerekek, kerekesszékesek –, és senki sem tudta, mi történik.”

A helyzet órák alatt kezelhetetlenné vált. Egy repülőtéri dolgozó közölte velük, hogy néhány busz már elment, de a 600 utasnak ez messze nem volt elég. Ezután mindenki telefonja egyszerre jelezte a TUI e-mailjét: saját költségen oldják meg a hazajutást.

„Egyszerűen magunkra hagytak minket”

 – fakadt ki az apa. 

„Sokan nem tudták volna kifizetni a 350–450 fontos taxikat, hiszen egy ekkora összeg azonnal megterhelő. Mi végül egy közeli szállodában találtunk szobát 85 fontért, mert nem akartam, hogy a lányom a reptéren aludjon.”

A család másnap négy különböző vonattal jutott el Cardiffból Birminghambe – mire visszaértek az autójukhoz, már egy parkolási bírság is várta őket. A férfi elveszítette egy napi fizetését, a szállásért és az utazásért fizetett, a TUI pedig kezdetben csak a vonatjegyek árát volt hajlandó megtéríteni.

„A TUI addig tökéletes, amíg minden rendben megy – de amint probléma van, eltűnnek.”

 – mondta Jason Hall, aki az eset után kijelentette: soha többé nem utazik a légitársasággal

A légitársaság később elismerte a hibát, és végül teljes kártérítést fizetett az apának. A TUI közleményében bocsánatot kért, hangsúlyozva, hogy a kényszerleszállás „tőlük független esemény” volt, ám elismerik, hogy a helyzet kezelése nem volt megfelelő.

Az eset sokakat felháborított az Egyesült Királyságban, és újra ráirányította a figyelmet arra, hogy a légitársaságoknak nemcsak a repülés közben, hanem a földön is kötelességük gondoskodni az utasaikról. Egy apa és lánya számára ez a nyaralás nem a napsütéses Ciprusról, hanem a felelőtlenség árnyékáról marad emlékezetes, írja a Mirror.

 

