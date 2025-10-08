Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
14 kiló kannabisszal bukott le: hihetetlen, mi miatt hívtak rá rendőrt

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 08. 13:39
kannabiszittas vezetéskábítószer
Egy osztrák férfi nem tudta kifizetni a tankolást az egyik benzinkúton, ezért a dolgozók rendőrt hívtak. A rendőrök pedig kannabiszt találtak a csomagtartójában.

Nagy mennyiségű kannabiszt találtak egy osztrák férfi csomagtartójában, miután nem tudta kifizetni az üzemanyag árát egy benzinkúton. Csaknem 14 kilogrammnyi kábítószert foglaltak le a rendőrök.

bilincs, letartóztatás, elfogás, kannabisz
Osztrák férfit kapcsoltak le a rendőrök, mert közel 14 kilogrammnyi kannabiszt találtak a csomagtartójában. 
A kép illusztráció! Fotó: Kindel Media /  Pexels.com

Kannabiszt találtak az ittas sofőr csomagtartójában

Csaknem 14 kilogramm kannabiszt találtak egy osztrák férfi autójában egy kapuvári benzinkúton, akihez azért hívtak rendőrt, mert nem tudta kifizetni az üzemanyag árát - tudatta a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán a police.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a töltőállomás munkatársai hívtak rendőrt a 37 éves férfihez.

A rendőröknek feltűnt, hogy a sofőr járása bizonytalan és italszagot áraszt, ezért alkoholszondát alkalmaztak, ami pozitív eredményt mutatott. Kiderült, hogy a férfi nem rendelkezett gépjárművezetői engedéllyel, mert azt az osztrák hatóságok korábban ittas vezetés miatt bevonták.

Az autó átvizsgálásakor a csomagtartóban négy darab 150 literes szemeteszsákot találtak a rendőrök, teletömve zöld színű növényi anyaggal. Az előzetes szakértői vélemény szerint a 13,69 kilogramm lefoglalt növény kábítószernek minősül.

A férfit előállították, majd drogtesztet végeztek, ami kimutatta a THC fogyasztását.

Az osztrák férfit a nyomozók őrizetbe vették, kábítószer birtoklása bűntett, ittas járművezetés vétség, valamint járművezetés bódult állapotban vétség miatt kihallgatták és kezdeményezték letartóztatását.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
