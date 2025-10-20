Most érkezett: lezárták az egész M7-est, mentők, tűzoltók és mentőhelikopter mindenütt

Két ember ült abban az autóban, amely szalagkorlátnak hajtott az M7-es sztráda Budapest felé vezető oldalán, a 25-ös kilométernél.

Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

Az egyik utas beszorult a kocsiba, őt az érdi hivatásos tűzoltók emelték ki a fülkéből. A raj áramtalanított is. A helyszínre mentőautó és mentőhelikopter is érkezett. Az autópálya érintett szakaszát egy időre lezárták - közölte a katasztrófavédelem.