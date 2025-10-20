Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Most érkezett: lezárták az egész M7-est, mentők, tűzoltók és mentőhelikopter mindenütt

M7-es autópálya
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 16:35
A főváros felé vezető oldalon, a 25-ös kilométernél történt a baleset.
N.T.
Két ember ült abban az autóban, amely szalagkorlátnak hajtott az M7-es sztráda Budapest felé vezető oldalán, a 25-ös kilométernél. 

Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

Az egyik utas beszorult a kocsiba, őt az érdi hivatásos tűzoltók emelték ki a fülkéből. A raj áramtalanított is. A helyszínre mentőautó és mentőhelikopter is érkezett. Az autópálya érintett szakaszát egy időre lezárták - közölte a katasztrófavédelem

