Hatalmas csattanás az M0-son, megállt a forgalom

Két gépkocsi szenvedett utoléréses balesetet az M0-s autóút 34-es kilométerszelvényénél, Gyál térségében, az M5-ös autópálya felé vezető irányban. A járművek a belső sávban álltak meg a karambolt követően. A helyszínre kiérkezett fővárosi hivatásos tűzoltók megszüntetik a forgalmi akadályt - írja a Katasztrófavédelem.