Hatalmas csattanás az M0-son, megállt a forgalom

Két gépkocsi szenvedett utoléréses balesetet az M0-s autóút 34-es kilométerszelvényénél, Gyál térségében, az M5-ös autópálya felé vezető irányban. A járművek a belső sávban álltak meg a karambolt követően. A helyszínre kiérkezett fővárosi hivatásos tűzoltók megszüntetik a forgalmi akadályt - írja a Katasztrófavédelem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.