Előd névnapja

Hatalmas csattanás az M0-son, megállt a forgalom

Gyál
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 07:40
M0-sbalesetkarambolautópálya
Utoléréses baleset történt az M0-son, Gyálnál.
K. C.
A szerző cikkei

Két gépkocsi szenvedett utoléréses balesetet az M0-s autóút 34-es kilométerszelvényénél, Gyál térségében, az M5-ös autópálya felé vezető irányban. A járművek a belső sávban álltak meg a karambolt követően. A helyszínre kiérkezett fővárosi hivatásos tűzoltók megszüntetik a forgalmi akadályt - írja a Katasztrófavédelem.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
