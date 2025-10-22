Budapesti békecsúcsDigitális Polgári KörMegasztárOtthon Start Program
Hős magyar tűzoltók ugrottak vízbe egy bajbajutott idős sofőrért

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 10:14
A Sebes-Körös partjánál kellett a segítség egy idős férfi számára, akinek az autója a folyóba csúszott. A tűzoltók vízbe ugrottak a férfiért, cselekedetük pedig kitüntetést ért.

Tűzoltók mentettek ki egy sofőrt a vízből. Szeptember közepén drámai események zajlottak a Sebes-Körös partján, amikor egy idős férfi autója a folyóba csúszott. Mire a segítség megérkezett, a sofőr már eszméletlenül feküdt a vízbe süllyedt járműben – a tűzoltók azonban habozás nélkül cselekedtek, és sikerült megmenteniük az életét.

A tűzoltók habozás nélkül ugrottak a vízbe a magatehetetlen férfi megmentésére / Fotó: Ripost (Illusztráció)

Tűzoltók mentettek életet, ezért most kitüntették őket

A férfi autója egy homokpadon feneklett meg, de a folyó sodrása olyan erős volt, hogy könyörtelenül és percek alatt elnyelte a járművet a víz. A folyóban elmerült férfi erősen kihűlt és már beszélni is alig tudott, amikor a tűzoltók megérkeztek - jelezte a Haol.hu.

A berettyóújfalui tűzoltók azonnal a folyóba ugrottak, hogy kimentsék a bajbajutottat. Kötélbiztosítással, de életüket kockáztatva úsztak az autóhoz, hiszen a férfi már képtelen volt önerőből kijutni a partra. A tűzoltók kiemelték az eszméletlen sofőrt, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak, akik azonnal megkezdték az újraélesztést. Bár a férfi súlyos sérüléseket szenvedett, a gyors és bátor beavatkozásnak köszönhetően túlélte a tragédiát.

A hősies helytállás nem maradt elismerés nélkül: a két tűzoltó a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ünnepi rendezvényén, az 1956-os hősök emléke előtt tisztelegve vehette át a Hősies Helytállásért kitüntetést.

