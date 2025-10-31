Holttest hevert a kaposvári utcán - felháborító, mit tettek a járókelők

Rendőrök szállták meg a minap a kaposvári Honvéd utcát. Az arra sétálók először csodálkozva, majd aggodalmasan tekintettek körbe, ugyanis senki nem sejtette, hogy mi történhetett fényes nappal. Hamarosan kiderült a szörnyű igazság: a rendőrséget azért riadóztatták, mert az utca közepén egy holttest feküdt.

A holttest a járda közepén hevert. Sokan elsétálhattak mellette Fotó: Freepik

Járdán hevert a férfi holtteste

Valószínűleg az egyik járókelő értesítette a zsarukat, akik azonnal odarohantak a mentősökkel együtt. A középkorú férfin viszont már nem lehetett segíteni: jó ideje halott volt. A Sonline szerint a férfi élettelen teste a régi Patyolat előtti járdaszakaszon, az aluljáró közelében hevert, amikor a gyalogos kiszúrta. Úgy tudjuk, hogy a férfit többen is ismerték a környéken, ahol hajléktalanként rótta gyakorta az utcákat, sokszor a közeli kisboltban vásárolt.

Vélhetően halála előtt is így tett, ugyanis a férfi mellett bevásárlószatyrok hevertek, míg ő arccal a földön feküdt.

A helyieket sokkolták a történtek, ugyanis mint mondták, a környék egészen forgalmasnak mondható, a tragikus haláleset pedig a nap közepén történt. Így sajnos nem kizárt, hogy többen is egyszerűen elsétáltak a férfi élettelen teste mellett. Sokan felháborodtak az embertelen közönyön:

- Nem tudom, hogyan tudnak elmenni egy földön fekvő ember mellett. Ha valaki bajban van, akkor azonnal odamegyek, legyen akár ittas, akár hajléktalan. Azt sem lehet tudni, hogy mióta feküdt ott szegény. Lehet, még meg tudták volna menteni. Egyszer egy epilepsziás roham miatt hívtam ki egy férfire a mentőket, többen is elmentek mellette, azt hitték, hogy drogos. De ha be van állva, nem kell rajta segíteni? - vélekedett egy helyi férfi.

A rendőrség közigazgatási eljárás keretei között vizsgálja az eset körülményeit, ami azt jelenti, hogy az idegenkezűséget kizárták. Bár azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mi történt a tragikus sorsú férfivel, de sokan úgy vélik, hogy infarktus vagy más szívprobléma miatt hunyhatott el.