Tragédia: napokig holtan hevert az idősotthonban egy férfi

A hatóságok később megerősítették, hogy Angela Boorn nagybátyja legalább három-négy napja halott volt a West Valley idősotthonban. A nő elmondta, hogy sokkoló volt számára felfedezni, hogy a második apjaként tisztelt férfi napokig felügyelet nélkül maradt.

A 75 éves férfi testét napokig hagyták az idős otthonban Fotó: roibu / Shutterstock

A férfi napokig felügyelet nélkül maradt az idősotthonban

Olyan volt, mint egy csontváz a székben. Az arca… a szemei üresek voltak

- mondta Angela.

A nő elmesélte, hogy mindig amikor belépett nagybátyja szobájába, és így szólt: „Nagybátyám, itt vagyok.” Azonban október 16-án, csütörtökön nem kapott választ.

Csak arra emlékszem, hogy kifutottam a szobából, a recepcióhoz siettem, és csak azt kérdeztem, mikor nézték meg utoljára

- tette hozzá a nő.

Az intézmény ügyvezető igazgatója tájékoztatta Angela-t, hogy senki sem látogatta meg a nagybátyját legalább az előző hétvége óta. A nő januárban helyezte nagybátyját az intézménybe felesége halála után. Angela megfogadta, hogy gondoskodik McClellanról, és havi közel 1 700 dollárt fizetett, mert hitte, hogy biztonsági intézkedések vannak érvényben az ilyen esetek megelőzésére.

Az otthonnak volt egy rendszere, amely szerint a lakók minden reggel megnyomták a szobájukban elhelyezett gombot, hogy jelezzék a személyzetnek, rendben vannak.

Minden nap délelőtt 10-ig egy dolgozónak kellett volna felkeresnie őt vagy ellenőriznie, hogy minden rendben van-e. Ő nem nyomta meg a gombot, próbálták felhívni, de nem érték el, és még mindig nem mentek el ellenőrizni. Nem egy nap, nem két nap, nem három nap, négy nap volt

- magyarázta Angela.

Boorn úgy döntött, megszólal az eset kapcsán, hogy mások, akiknek szerettei az intézményben vannak, tisztában legyenek azzal, mi történhet. Még nem világos, hogy Angela Boorn jogi lépéseket kíván-e tenni az idős otthon ellen - számolt be róla a Mirror.

Az eset kapcsán az intézmény közleményt adott ki: „A Sun City-i LifeStream mélyen megrendült egyik lakónk elhalálozása miatt. Szívből jövő részvétünket és imáinkat küldjük a családnak és szeretteiknek ebben a nehéz időszakban. Őszinte hálánkat fejezzük ki a sürgősségi szolgálatoknak együttérzésükért, szakmaiságukért és támogatásukért.”