Drog, lopott holmik, körözött fiatalkorú – hihetetlen felfedezést tettek a rendőrök egy kecskeméti tanyán

A kecskeméti rendőrkapitányság nyomozói hihetetlen felfedezést tettek, és egy különleges bűnözőt fogtak el egy tanyán.

Hihetetlen felfedezést tettek a rendőrök egy tanyán (fotó: Rendőrség)

A nyomozók egy telefonvonalra érkezett hívás után lendültek akcióba, majd október 15-én el is fogták a gyanúsítottat.

Hihetetlen felfedezést tettek a rendőrök

A város külterületén, egy tanyán élt az a férfi, aki a gyanú szerint kábítószert terjesztett. A férfi házát, udvarát és autóját is átvizsgálták, és hihetetlen dolgokat találtak: kábítószert, nagy összegű készpénzt, valamint lopott kétkerekűeket is lefoglaltak a rendőrök.

Még meglepőbb volt, amikor egy 14 éves, körözött fiatalkorú fiúra is rátaláltak, őt átadták nevelőszüleinek.

A kutatás során az alábbiakat találták:

236 gramm kristály

15 gramm marihuána

Félmillió forint készpénz

Néhány száz euró

Két lopott roller és bicikli

Egy 14 éves körözött fiú

Az 55 éves gyanúsítottat a helyszínen elfogták, majd előállították és kihallgatták.

Elmondása szerint a lefoglalt anyagok nem az ő tulajdonai, pedig a kristályt az éjjeliszekrényből, a marihuánát az autójából, a pénzt pedig a párnája alól szedték elő.

A kecskeméti rendőrök őrizetbe vették a gyanúsítottat, és kezdeményezték letartóztatását - írja a police.hu.