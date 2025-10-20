Halálos tűz csapott fel Baranyában, nagypapa vesztette életét

Hétfő délután riasztották a tűzoltókat a Baranya vármegyei Birjánba, ahol egy Rákóczi Ferenc utcai családi ház kigyulladt. Az ötven négyzetméteres, egyszintes épület hálószobájában kis területen berendezési tárgyak égtek.
A tűzoltók az ott lakó, hatvanas éveiben járó férfit kivitték az épületből, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. A tűz oltását követően a tűzoltók átvizsgálták és átszellőztették az épületet. A tűz keletkezési okát tűzvizsgálat fogja feltárni.
Azért, hogy a lakástüzek ne végződjenek tragédiával, célszerű füstérzékelőt vásárolni, amely a tűz keletkezésekor jelez. Ekkor még van idő eloltani a lángokat, vagy épségben elhagyni az épületet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.