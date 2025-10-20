Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Halálos tűz csapott fel Baranyában, nagypapa vesztette életét

Baranya vármegye
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 21:42
tűzvizsgálatBirján
Idős férfi halt meg egy birjáni tűzben.
Hétfő délután riasztották a tűzoltókat a Baranya vármegyei Birjánba, ahol egy Rákóczi Ferenc utcai családi ház kigyulladt. Az ötven négyzetméteres, egyszintes épület hálószobájában kis területen berendezési tárgyak égtek. 

tűz
Fotó: Cullan Smith /  Unsplash (Illusztráció)

A tűzoltók az ott lakó, hatvanas éveiben járó férfit kivitték az épületből, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. A tűz oltását követően a tűzoltók átvizsgálták és átszellőztették az épületet. A tűz keletkezési okát tűzvizsgálat fogja feltárni.

Azért, hogy a lakástüzek ne végződjenek tragédiával, célszerű füstérzékelőt vásárolni, amely a tűz keletkezésekor jelez. Ekkor még van idő eloltani a lángokat, vagy épségben elhagyni az épületet.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
