Rohantak a tűzoltók a balesethez: betonkeverő és személyautó ütközött

Óriási balesethez rohantak a tűzoltók. Szigetszentmiklóson, a Széchenyi utcában betonkeverő teherautó és személygépkocsi ütközött össze.

A helyi tűzoltók vonultak ki a baleset helyszínére. (Képünk illusztráció) Fotó: Ripost

A baleset miatt lezárták az útszakaszt

A baleset helyszínére a helyi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik műszaki mentést végeznek és áramtalanítják a járműveket. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a mentés idejére - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.