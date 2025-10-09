Rohantak a tűzoltók a balesethez: betonkeverő és személyautó ütközött

Óriási balesethez rohantak a tűzoltók. Szigetszentmiklóson, a Széchenyi utcában betonkeverő teherautó és személygépkocsi ütközött össze.
A baleset helyszínére a helyi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik műszaki mentést végeznek és áramtalanítják a járműveket. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a mentés idejére - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
