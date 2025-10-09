Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
Rohantak a tűzoltók a balesethez: betonkeverő és személyautó ütközött

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 15:05 / FRISSÍTÉS: 2025. október 10. 04:35
Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Óriási balesethez rohantak a tűzoltók. Szigetszentmiklóson, a Széchenyi utcában betonkeverő teherautó és személygépkocsi ütközött össze.

A helyi tűzoltók vonultak ki a baleset helyszínére.
A helyi tűzoltók vonultak ki a baleset helyszínére. (Képünk illusztráció) Fotó: Ripost

A baleset miatt lezárták az útszakaszt

A baleset helyszínére a helyi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik műszaki mentést végeznek és áramtalanítják a járműveket. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a mentés idejére - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

 

