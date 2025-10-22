Szolnoki buszbalesetBudapesti békecsúcsDigitális Polgári KörMegasztárOtthon Start Program
Súlyosan megsérült egy gyermek, komoly baleset történt a 21-esen

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 13:47
Baleset történt kedden késő délután Bátonyterenye közelében. A balesetben négyen könnyebben egy gyermek pedig súlyosan megsérült.

Gyermek sérültje is van annak a balesetnek, mely kedden késő délután történt a 21-es számú főúton Bátonyterenye közelében. A gyermeken kívül még négy sérültet kellett kórházba szállítani.

Egy gyermek súlyosan megsérült az autóbalesetben a 21-es számú főúton, kórházba kellett szállítani / Fotó: Gé (Illusztráció)

Egy gyermek súlyosan megsérült

Egy kilenc személyes kisbusz és egy személyautó ütközött össze kedden, a késő délutáni órákban a 21-es számú főúton.  A bátonyterenyei baleset helyszínéről több embert kórházba szállítottak, egy gyermek pedig súlyosan megsérült - olvasható a Nool.hu cikkében

A katasztrófavédelem közleménye alapján négy ember könnyebb sérülésekkel, míg egy gyermek súlyos állapotban került kórházba. A hatóságok a helyszínen megkezdték a vizsgálatot a baleset körülményeinek tisztázására.

A helyszínről négy embert könnyebb sérülésekkel, míg egy gyermeket súlyos sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba

- írják a közleményben.

 

