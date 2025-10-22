Súlyosan megsérült egy gyermek, komoly baleset történt a 21-esen

Gyermek sérültje is van annak a balesetnek, mely kedden késő délután történt a 21-es számú főúton Bátonyterenye közelében. A gyermeken kívül még négy sérültet kellett kórházba szállítani.
Egy kilenc személyes kisbusz és egy személyautó ütközött össze kedden, a késő délutáni órákban a 21-es számú főúton. A bátonyterenyei baleset helyszínéről több embert kórházba szállítottak, egy gyermek pedig súlyosan megsérült - olvasható a Nool.hu cikkében.
A katasztrófavédelem közleménye alapján négy ember könnyebb sérülésekkel, míg egy gyermek súlyos állapotban került kórházba. A hatóságok a helyszínen megkezdték a vizsgálatot a baleset körülményeinek tisztázására.
A helyszínről négy embert könnyebb sérülésekkel, míg egy gyermeket súlyos sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba
- írják a közleményben.
