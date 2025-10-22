Óriási baleset Kispesten, ki kellett szabadítani egy embert a kocsiból

Egy ember nem tudott kiszállni a járműből, miután két személyautó ütközött össze a XIX. kerületben. A bajbajutott személyhez mentők is érkeztek.
Két személyautó ütközött össze Budapest XIX. kerületében, az Ady Endre út és a Hunyadi utca kereszteződésénél. A járművekben összesen öt ember utazott, az egyikük önerejéből nem tudott kiszállni az autóból. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket és kiszabadították a beszorult embert, akihez mentő érkezett a helyszínre. Az érintett szakaszon forgalomkorlátozás van érvényben, amely a közösségi közlekedés járatait is érinti - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.