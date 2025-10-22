Budapesti békecsúcsDigitális Polgári KörMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Előd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Óriási baleset Kispesten, ki kellett szabadítani egy embert a kocsiból

autóbaleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 12:17
Budapest XIX. kerületesofőr
Két személyautó ütközött össze a Hunyadi utca és az Ady Endre út kereszteződésében. Az egyik embert ki kellett szabadítani, egyedül nem volt képes kiszállni a sérült járműből.

Egy ember nem tudott kiszállni a járműből, miután két személyautó ütközött össze a XIX. kerületben. A bajbajutott személyhez mentők is érkeztek.

sofőr
Az ember saját erejéből képtelen volt kiszállni az autóból, így a tűzoltók, majd pedig a mentők segítségére szorult 
Fotó: Gé (Illusztráció)

Beszorult embert mentettek a XIX. kerületben

Két személyautó ütközött össze Budapest XIX. kerületében, az Ady Endre út és a Hunyadi utca kereszteződésénél. A járművekben összesen öt ember utazott, az egyikük önerejéből nem tudott kiszállni az autóból. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket és kiszabadították a beszorult embert, akihez mentő érkezett a helyszínre. Az érintett szakaszon forgalomkorlátozás van érvényben, amely a közösségi közlekedés járatait is érinti - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.


 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu