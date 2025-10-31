Súlyos gázolás történt Gyöngyösfalu határában - életveszélyes sérülésekkel szállítottak egy férfit kórházba

Életveszélyes állapotban szállították kórházba azt a férfit, akit pénteken kora este Gyöngyösfalu határában gázoltak el.
Pénteken kora este, sötétedés után egy gyalogos férfi ment át a 87-es főúton Gyöngyösfalu határában a dohánybolt felé. A férfi nem sokkal később visszafelé is át akart futni a forgalmas főúton, ám ekkor már nem járt sikerrel, egy Kőszeg felől Szombathely felé haladó Mercedes személyautó elütötte. Az elütött gyalogos súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, a mentők hosszú idő alatt tudták a helyszínen annyira stabilizálni, hogy kórházba tudják szállítani. A rendőrök teljes útlezárás mellett helyszínelnek, a forgalmat elterelik - írta a Vaol.hu.
Nem sokkal az ütközés után egy kamion is a helyszínre érkezett. A jármű vezetője szemtanúja lett a történteknek, és azonnal megállt, hogy segítséget nyújtson. A kamiont úgy helyezte el, hogy védelmet biztosítson a földön fekvő sérültnek, megelőzve ezzel egy újabb baleset lehetőségét.
A balesetről képek is készültek, melyeket IDE kattintva lehet megtekinteni.
