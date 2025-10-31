Nagy a baj: gázolás történt a záhonyi vasúti fővonalon

Gázolás miatt Ebes és Debrecen között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért péntek este hosszabb lehet az érintett járatok menetideje a záhonyi fővonalon - közölte a Mávinform a honlapján.
Azt írták, a Nyíregyházáról 17 óra 30 perckor a budapesti Nyugati pályaudvarra indult Nyírség InterCity Debrecenben a Déli sor közelében elütött egy embert.
A balesetben érintett vonat utasait egy következő szerelvényre fogják átszállítani - áll az MTI közleményében.
