Nagy a baj: gázolás történt a záhonyi vasúti fővonalon

Gázolás miatt Ebes és Debrecen között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért péntek este hosszabb lehet az érintett járatok menetideje a záhonyi fővonalon - közölte a Mávinform a honlapján.

Gázolás miatt fennakadás várható Ebes és Debrecen között, egy vágányon közlekednek a vonatok / Fotó: Forrás: Facebook/MÁV

Gázolás nehezíti a vonatközlekedést

Azt írták, a Nyíregyházáról 17 óra 30 perckor a budapesti Nyugati pályaudvarra indult Nyírség InterCity Debrecenben a Déli sor közelében elütött egy embert.

A balesetben érintett vonat utasait egy következő szerelvényre fogják átszállítani - áll az MTI közleményében.