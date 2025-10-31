Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Nagy a baj: gázolás történt a záhonyi vasúti fővonalon

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 20:13
Megnövekedett menetidőre kell számítani Ebes és Debrecen között. Gázolás miatt egy vágányon halad a vasúti forgalom.

Gázolás miatt Ebes és Debrecen között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért péntek este hosszabb lehet az érintett járatok menetideje a záhonyi fővonalon - közölte a Mávinform a honlapján.

Gázolás miatt fennakadás várható Ebes és Debrecen között, egy vágányon közlekednek a vonatok  / Fotó: Forrás: Facebook/MÁV

Gázolás nehezíti a vonatközlekedést

Azt írták, a Nyíregyházáról 17 óra 30 perckor a budapesti Nyugati pályaudvarra indult Nyírség InterCity Debrecenben a Déli sor közelében elütött egy embert.

A balesetben érintett vonat utasait egy következő szerelvényre fogják átszállítani - áll az MTI közleményében.

 

