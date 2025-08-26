Most jött: elvágták a vezetéket, ömlött a gáz Pomázon

Pomáz közéletében elvágtak egy gázvezetéket munkagéppel a Kiskovácsinál a kórház közelében. A pomázi önkormányzat tűzoltói és a szentendrei hivatásos tűzoltók is a helyszínre vonultak, hogy a gázszolgáltató szakembereinek kiérkezéséig az elektromos feszültségvonal lekapcsolásával megállítsák a gázszivárgást.

Az elszorított gázcső megszüntette a szivárgást, azonban a munkálatok idejére a kórház egyik felén tartózkodókat átkísérték a messzebb eső szárnyba - írja a katasztrófavédelem.