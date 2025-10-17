Főnökének köszönheti az életét egy budapesti férfi: így mentette meg

Egészen elképesztő életmentésről számolt be Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat: egy budapesti férfi ugyanis nem másnak, mint aggódó főnökének köszönheti az életét!

Főnöke kezdett aggódni az alkalmazottért: még időben értesítette a mentőket

Fotó: Gé

Főnök aggodalma mentett életet Budapesten

"Kedden nem jelent meg munkahelyén egy budapesti férfi, ami nagy aggodalmat váltott ki a cég vezetőjéből. Többször próbálta telefonon elérni beosztottját, de nem járt sikerrel, így végül úgy döntött, elmegy a férfi lakására, hogy meggyőződjön róla, hogy minden rendben van. Miután sem csengetésre, sem kopogásra nem érkezett válasz, mégis minden jel arra utalt, hogy a férfi otthon tartózkodik, a cégvezető kétségbeesetten tárcsázta a 112-es segélyhívót" – olvasható a mentők posztjában, amelyből kiderül: miután a főnök segítséget kért, a mentők, valamint a rendőrök és a tűzoltók perceken belül meg is érkeztek az alkalmazottja otthonához. Itt bizonyosodott be: az aggodalom nagyon is jogos volt.

A rendőröknek először két nagyobb testű kutyát kellett elterelni a kertben a bejárattól, a mentősök csak ezt követően kezdhették meg a munkájukat. A férfi az ágy mellett, a földön feküdt, egyértelműen arra utalt minden jel, hogy sztrókot kapott.

"A mentők azonnal megkezdték a férfi vizsgálatát és ellátását, akit rövidesen a cégvezető emberséges hozzáállásának és a helyszínen történt példás csapatmunkának köszönhetően stabil állapotban szállítottak a legközelebbi stroke centrumba" – zárult a poszt.

"Öröm, hogy van ilyen főnök is"

A kommentelők persze nem fogták vissza magukat – jó értelemben. Amellett, hogy a mentésben részt vevő szakembereknek gratuláltak, és mielőbbi felépülést kívántak a betegnek, többen megemlítették: több ilyen főnök kellene!

"Tisztelet a főnökének, öröm, hogy van ilyen főnök is. És persze a mentésben résztvevőknek! A betegnek pedig mielőbbi teljes felépülést" – üzente valaki.

"Minden elismerésem a főnöké és a mentésben részvevőké!" – írta egy másik kommentelő.

"Van ilyen főnök? Le a kalappal…" – fogalmazott másvalaki.

"Ez egy Főnök. Le a kalappal előtte. Betegnek jobbulást kívánok" – olvasható egy másik hozzászólásban.