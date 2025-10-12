Sztrókja után talált rá a szerelem Andreára: "Nem tudtam beszélni, de ő olvasott a szememből"

Galuska Andrea elmondása szerint élete öt tényezője miatt lett sztrókja. Elmeséli, hogy a hosszú, észrevétlen belső harcok, hogyan vezettek sztrókhoz. Emlékei szerint édesapja és édesanyja folyton harcoltak, és válása is nagyon megviselte, újabb párja öngyilkos lett és a 19 évesen a lánya elhagyta őt. Folyamatos tragédiák sora vezetett el valójában a sztrókhoz.

Így lett Andrea sztrók után is szerelmes – története elképesztő reményről mesél (Fotó: olvasói)

Andrea könyvelőként dolgozott. Szerette a munkáját, nem találta különösebben stresszesnek, azonban a családi problémák túlléptek a remény határain és súlyos agyvérzéssel végződtek.

Könyvelő voltam, szerettem a munkámat, nem volt stresszes. Nem onnan jött a baj. Otthon viszont... mindig stresszeltem. Már születésem óta, a szüleim mindig harcban álltak. Én is elváltam. A következő párom pedig... öngyilkos lett. Azt hittem, az a mélypont az életben, azonban ez még csak fokozódott. Van két lányom, az egyikük, Nóri, 19 évesen karácsonykor fogta magát, összepakolt, és elment. A volt férjem jelent meg érte, azt mondta, "jöttem kimenteni a Nórit". Mintha velem élni valami szörnyű dolog lenne. Karácsony szenteste elmentek. Nóri hónapokkal később jött vissza

– meséli Galuska Andrea a sztrókja fő okait.

Noha Nóri pár hónap múlva visszatért, a törés Andreában megmaradt. A másik lánya, Réka, akkor éppen 18 éves volt. Mindketten érettségi előtt álltak. A sztrók ekkortájt csapott le Andreára.

Egyik szerdai napon tornázni mentem. Május volt. 19:25-kor jött a csapás. Akkor megnémultam, lebénult a lábam, a jobb kezem. Egy évig rehabilitáltak. Egy vérrög súlyos mozgásszervi károsodást okozott.

– meséli Andrea a katasztrófát.

A bal agyféltekét érintő súlyos sztrók szó szerint leállította Andrea addigi életét. A zárójelentés egyszerűen fogalmazott: stressz. A fel nem dolgozott fájdalmak, a folyamatos feszültség miatt Andrea a halál közelébe került.

Miután kikerültem a kórházból, eladtam a házamat. Egy emeletes ház felső szintjére költöztem, egyedül. Nem akartam, hogy sajnáljanak a lányaim. El kellett engednem a kezüket, nagyon fiatalon fel kellett, hogy nőjenek. Akkor már 18 és 19 éves volt Nóri és Réka. Ma már 31 és 32 évesek. Nóri rendezvényszervező lett, Réka bankban dolgozik, férje van és kisgyereke. Felneveltem a gyermekeimet. El kellett engednem a kezüket. Most már tudom: én vagyok a fontos. Mert ha én jól vagyok, akkor mindenkinek jobb

– teszi hozzá Andrea.