Hősként ünneplik a kisfiút, aki megmentette az édesanyja életét, miután titokban egy rémisztő üzenetet csúsztatott oda a buszsofőrnek

Egy gyermeket hősként méltattak, amiért bátor cselekedetével megmentette édesanyja életét. A rendőrség szerint a kisfiú reggel az iskolabuszra felszállva adta a sofőrnek azt a segélykérő üzenetet, ami később egy letartóztatáshoz vezetett.

A segélykérő üzenet után a rendőrség őrizetbe vette a férfit Fotó: Fayette County Sheriff's Office

Egy cetlire írt segélykérő üzenet vezette a rendőröket a bajbajutott édesanyához

A Fayette megyei seriff hivatala közleménye szerint, szeptember 24-én egy diák édesanyja megmentőjévé vált. Az első osztályos gyermek, akinek nevét nem hozták nyilvánosságra, figyelemreméltó módon ki tudta juttatni édesanyját a veszélyből.

A Iowa állambeli Sumner-Fredericksburg Iskola tanulója 7:24-kor adta át a cetlit az első órára menet a buszsofőrnek, és nem sokkal később a helyi rendőrök a diák vidéki otthonához siettek Westgatebe.

Az átadott cetlin csupán, annyi állt "Hívd a 911-et." A segélykérést a tanuló édesanya írta, akiről kiderült, hogy a 29 éves Glenroy Stefand Miller tartotta fogva akarata ellenére. A férfit azonnal őrizetbe vették családon belüli erőszak és a segélyhívás akadályozásának vádjával, miután állítólag elvette az áldozat telefonját.

A hatóságok Miller őrizetbe vétele után vizsgálatot indítottak, és később kiderült, hogy a férfi az éjszaka során folyamatosan bántalmazta az áldozatot, olyan erővel rúgta meg, hogy eltörte két bordáját és átszúrta a tüdejét.

Egy ponton Miller elindult vele a kórházba, de aztán visszafordult, miután rájött, hogy börtönbe kerülne, ha beviszi. Ezt követően folytatta a bántalmazást az éjszaka folyamán, súlyos sérüléseket okozott, és megfenyegette, hogy megöli, miközben kést szorított a nő torkához és csuklójához

- írta a seriffhivatal egy Facebook-bejegyzésben.

A vizsgálatot követően újabb vádpontokat merültek fel a férfival szemben, köztük családon belüli erőszak súlyos testi sértés okozásának szándékával, szándékos testi sértés, amely súlyos sérülést okoz, másodfokú emberrablás, veszélyes fegyverrel.

Miller jelenleg 1500 dolláros (498 720 Ft) óvadék ellenében van őrizetben. Mindemellett amerikai Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) is fogva tartja, mivel eredetileg a Bahamákról származik - írta a Unilad.