„Életem végéig úgy fogok élni, hogy a szívemből hiányzik egy darab” – meghalt egy kisfiú, miután féltékeny apja dührohamot kapott

Egy angliai férfit hat és fél év börtönbüntetésre ítéltek kisfia halála miatt, aki négy évvel azután hunyt el, hogy katasztrofális agykárosodást szenvedett az agresszív rázás következtében.

A 30 éves Mehmet Tufan szeptember 29-én, hétfőn jelent meg a liverpooli koronabíróság előtt, miután bűnösnek vallotta magát emberölés vádjában fia, Leo Williams halálával kapcsolatban.

Leo mindössze 4 hetes volt 2018. április 14-én, amikor a végzetes eset megtörtént. A kisfiú édesanyja aznap este barátokkal volt, Tufan pedig egyedül maradt a gyermekkel a Merseyside megyében található Kirkbyben.

Az apa és az anya közötti üzenetváltások az eset előtt arra utaltak, hogy a férfi egyre frusztráltabb lett amiatt, hogy párja a barátaival volt. Ezt követően Tufan egy barátjának számolt be arról, hogy látott egy Snapchat-videót, amiben egy férfi táncra hívja párját.

Április 14-én hajnali 2 óra előtt érkezett egy segélyhívás a férfitól, miszerint Leo nem reagál semmire, és egy hajszál akadt a torkán. A rendőrség szerint azonban a kisfiú súlyos, életet megváltoztató sérüléseket szenvedett apja féltékeny dühkitörése miatt.

Egy összetett vizsgálat után kiderült, hogy a sérüléseket Tufan okozta, aki erőszakosan rázta fiát

- közölte a rendőrség.

Leo hónapokat töltött intenzív osztályon, de végül hazamehetett, ahol édesanyja és más családtagjai gondozták.

Tufant 2019 júniusában két év börtönbüntetésre ítélték testi sértés miatt. Azonban miután a kisfiú 2022 decemberében, négyéves korában elhunyt, újabb vizsgálat indult, amely végül ahhoz vezetett, hogy a férfi bűnösnek vallotta magát emberölés vádjában.

Az összetört anya, még most sem dolgozta fel a történteket

Az élet soha nem lesz ugyanaz Leo nélkül

- mondta az anya az bírósági nyilatkozatában.

Leo mindig kitartott. Életem végéig úgy fogok élni, hogy a szívemből hiányzik egy darab, remélve, hogy ez a darab majd visszatér, amikor újra találkozunk egy olyan világban, ahol Leót nem éri fájdalom, ahol szabadon futhat hozzám, hogy megöleljen, ahogy mindig is kellett volna. Örökké hiányozni fogsz, gyönyörű kisfiam.

Az édesanya hozzátette, hogy egész világa darabokra hullott azon a tragikus napon, és még mindig ködösnek tűnik neki minden. Azt a traumát, amit Tufan okozott mai napig nem tudta feldolgozni - írta a People.