Most érkezett: meggyilkolta a saját apját egy férfi Pécsett

Pécs
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 10:58
rendőrségemberölés
A rendőrök előállítottak egy 47 éves férfit.
A rendőrség beszámolója szerint október 26-án délután arról érkezett hozzájuk bejelentés, hogy Pécsett megöltek egy helyi férfit. A szemle és az elsődleges adatok alapján a rendőrök megállapították, hogy 

a 76 éves férfit olyan súlyosan bántalmazta a fia, hogy a helyszínen életét vesztette.

A rendőrök előállították a 47 éves férfit, kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. Emberölés miatt nyomoz ellene a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság - írja a police.hu

