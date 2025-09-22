Rejtélyes gyilkosság történt Pécsett: a rendőrök még mindig helyszínelnek

A kora délutáni órákban komolyabb rendőri intézkedés történt Pécsett, a Szigeti út és a Szántó Kovács János utca kereszteződésnél. Egy mentőt és elkordonozott területet láttak a környéken, az egyenruhások pedig lakásról lakásra járva kerestek valakit - írja a Bama.hu. Ezután kiderült, hogy a helyszínen egy ember életét vesztette, ráadásul a körülmények alapján felmerült a gyilkosság gyanúja is. Bűnügyi helyszínelők is érkeztek, és egy sátrat is felállítottak az utcán a vizsgálatokhoz.

A pécsi gyilkosság helyszínén hétfő délután még zajlott a helyszínelés / Fotó: KOVACS LILIANA

A gyilkosság helyszínén hatalmas a rendőri készültség

Valószínűleg gyilkosság történt, de egyelőre ennél nem lehet többet tudni. Egyik járókelő nyilatkozott a Bama.hu-nak. A helyi lakos szerint gyakran van balhé a környéken, csak idő kérdése volt, hogy valami tragédia történjen.

Helyszínen tartózkodók beszámolója szerint az egyenruhás rendőrök mellett fehér overálba öltözött bűnügyi helyszínelőket, valamint több civil ruhás – valószínűsíthetően rendőrt – is látott. A futballpálya kerítése mellett a hatóságok fehér sátrat húztak fel, ahol jelenleg is zajlanak a vizsgálatok.

A közlekedést is korlátozták: a Szántó Kovács János utcába délután öt óra előtt sem lehetett behajtani. Azokat az autósokat, akik észak felől mégis behajtottak, visszafordították, a délről érkező forgalmat pedig a Stadion utcába terelték.

A rendőrség a forgalmat is eltereli / Forrás: olvasói fotó

Zűrös környék

Több járókelő is megerősítette, hogy nem először történik balhé ezen a környéken. Senkit nem lepett meg a nagy rendőri készültség.

Információink szerint a helyszínen 17:50-kor szállították el a holttestet. Ekkor még a gépjárműveket továbbra sem engedik be az utcába, de gyalogosan már el lehetett menni a helyszín mellett.

Az esti Tények beharangozójában elhangzott, hogy egy hajléktalant késelhettek meg a nyílt utcán, de a történetről végül nem volt anyag a műsorban.