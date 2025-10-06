Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Brúnó, Renáta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Aggódik a család: hónapok óta nem ad életjelet magáról az eltűnt Gabriella

Dunaújvárosi Rendőrkapitányság
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 06. 10:05
eltűnt embereltűntkeresés
A 38 éves nővel már hónapok óta nem lehet felvenni a kapcsolatot. A rendőrség most a lakosság segítségét kéri.
Bors
A szerző cikkei

Eltűn, dunaújvárosi nő miatt folytat körözési eljárást a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság. A 38 éves H. Gabriella teljesen elérhetetlenné vált: a rokonai több hónapja nem tudják felvenni vele a kapcsolatot, életjelet nem ad magáról, és a felkutatására tett rendőri intézkedések sem vezettek eddig eredményre.

Már hónapok óta nem ad életjelet magáról az eltűnt Gabriella / Fotó: Police.hu

A személyleírás szerint Gabriella szőke hajú, világoszöld szemű, vékony testalkatú, tetovált szemöldökű. A jobb karján tetoválás látható. 

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható H. Gabriellát felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyére vonatkozóan információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-25/510-510-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi telefonszámon!

Az eltűnt nő fotóját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu