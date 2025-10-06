Aggódik a család: hónapok óta nem ad életjelet magáról az eltűnt Gabriella

Eltűn, dunaújvárosi nő miatt folytat körözési eljárást a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság. A 38 éves H. Gabriella teljesen elérhetetlenné vált: a rokonai több hónapja nem tudják felvenni vele a kapcsolatot, életjelet nem ad magáról, és a felkutatására tett rendőri intézkedések sem vezettek eddig eredményre.
A személyleírás szerint Gabriella szőke hajú, világoszöld szemű, vékony testalkatú, tetovált szemöldökű. A jobb karján tetoválás látható.
A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható H. Gabriellát felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyére vonatkozóan információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-25/510-510-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi telefonszámon!
Az eltűnt nő fotóját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!
