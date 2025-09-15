Látta őt? Kétségbeesve keresik a rendőrök az eltűnt Brigittát!

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az eltűnt Brigitta ügyében. A 36 éves nő 2025. szeptember 9-én tűnt el dunaújvárosi otthonából, azóta oda nem tért vissza, és a felkutatására tett rendőri intézkedések sem vezettek eredményre. A keresett nő körülbelül 165 centiméter magas, vékony testalkatú, barna hosszú hajú, kék szemű. Utolsó ismert ruházata: kék farmer nadrág, barna átmeneti kabát, barna cipő.

Itt teheti meg a bejelentést ha látta az eltűnt Brigittát:

Kérjük, hogy aki a képen látható Brigittát felismeri vagy információja van a tartózkodási helyéről, jelentkezzen személyesen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon vagy hívja a 06-25/510-510-es telefonszámot. Bejelentést tehet továbbá a 112-es segélyhívón, vagy névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában elérhető 06-80/555-111 Telefontanú zöldszámon

- írja honlapján a rendőrség.

Brigitta fotója IDE kattintva érhető el.