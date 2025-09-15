Látta őt? Kétségbeesve keresik a rendőrök az eltűnt Brigittát!

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az eltűnt Brigitta ügyében. A 36 éves nő 2025. szeptember 9-én tűnt el dunaújvárosi otthonából, azóta oda nem tért vissza, és a felkutatására tett rendőri intézkedések sem vezettek eredményre. A keresett nő körülbelül 165 centiméter magas, vékony testalkatú, barna hosszú hajú, kék szemű. Utolsó ismert ruházata: kék farmer nadrág, barna átmeneti kabát, barna cipő.
Kérjük, hogy aki a képen látható Brigittát felismeri vagy információja van a tartózkodási helyéről, jelentkezzen személyesen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon vagy hívja a 06-25/510-510-es telefonszámot. Bejelentést tehet továbbá a 112-es segélyhívón, vagy névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában elérhető 06-80/555-111 Telefontanú zöldszámon
- írja honlapján a rendőrség.
Brigitta fotója IDE kattintva érhető el.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.