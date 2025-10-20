Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Eltűnt Mária, az egész ország a 16 éves lányt keresi

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 09:55
eltűntkörözésrendőrség
Hetek óta semmi hír a 16 éves L. Máriáról, aki szeptember végén tűnt el Komáromban. A rendőrség nagy erőkkel keresi, és most a lakosság segítségét is kéri a fiatal felkutatásához.

A Komáromi Rendőrkapitányság 11030-157/481/2025. körözési számon eljárást folytat a 16 éves, eltűnt L. Mária ügyében.

Az eltűnt fiatalt a rendőrség már hetek óta keresi.
Az eltűnt fiatalt a rendőrség már hetek óta keresi. (Képünk illusztráció) Fotó: Police.hu

Nyom nélkül eltűnt a fiatal

A lány 2025. szeptember 25-én távozott a gyermekotthonból, ahová azóta sem tért vissza, és jelenlegi tartózkodási helye ismeretlen.

Mária 160 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú szőke hajú és kék szemű. Fotóját ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a körözést nem törlik.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható lány hollétéről bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen a 06/34-517-777-es telefonszámon, vagy tegyen bejelentést névtelensége megőrzése mellett a 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámon, illetve a 112-es segélyhívón.

