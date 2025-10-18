Ezt a 3 hátborzongató szót mondta a megtalálásakor az a 27 éve eltűnt, csontvázzá fogyott nő, akit végig a szülei tartották fogva

A most 42 éves Mirella mindössze 15 éves volt, amikor 1998-ban nyoma veszett. Ezután 27 évig nem látta a külvilágot, mivel szülei állítólag bezárták őt a lakásukba, teljesen elszigetelve a világtól. A rendőrség csodával határos módon bukkant rá a nőre, amikor „csupán napokra volt a haláltól”. Mirellát csontsovány állapotban, súlyos sérülésekkel találták meg, az életéért küzdött.
Úgy tudni, a szülők azt mondták a szomszédoknak, hogy a lányuk egyszerűen eltűnt. Később azt állították, hogy elrabolták. Évekig senki sem vonta kétségbe a történetüket. Azonban ezen a nyáron a rendőrség borzalmas felfedezést tett a házaspár otthonában, a dél-lengyelországi Świętochłowice városában.
Júliusban merültek fel először aggodalmak, amikor a társasház lakói zavaró zajokat hallottak az egyik lakásból. A rendőrség a helyszínre érkezett, és beszélt a 82 éves idős házinénivel, aki azt állította, hogy semmi szokatlan nem történik.
A rendőrök végül közvetlenül Mirellával is beszéltek, aki hátborzongatóan csak annyit mondott nekik, hogy „minden rendben van”. Azonban egy aggasztó jel rögtön arra utalt, hogy ez nagyon messze van az igazságtól.
A rendőrök gyorsan észrevették a Mirella lábán lévő súlyos sérüléseket, és azonnal mentőt hívtak, hogy orvosi segítséget kapjon. Mirellát kórházba szállították – az orvosok szerint „napokra volt a haláltól” egy fertőzés miatt. A megrémült szemtanúk szerint a nő rendkívül elhanyagoltan nézett ki, és a lábai üszkösnek tűntek.
Hamarosan kiderült, hogy a nő állítólag soha nem járt sem fogorvosnál, sem orvosnál a fogsága ideje alatt. Az olyan apróságok, amelyeket sokszor természetesnek veszünk – mint a fodrászhoz járás vagy akár egy séta a szabadban – teljesen meg lettek vonva tőle, ahogy minden önrendelkezését elveszítette.
Szülei állítólag egy kis szobába zárták őt a lakásukon belül, teljes elszigeteltségben a külvilágtól.
Egy szomszéd így nyilatkozott:
„Hihetetlen. Emlékszem Mirellára tinédzserként. A ház előtt játszottunk, amikor a nagymamámnál nyaraltam. Aztán hirtelen rejtélyes körülmények között eltűnt.”
A lengyel Fakt hírportál által megszerzett fényképeken látható annak a kétszobás lakásnak a belseje, ahol Mirella közel három évtizedet tölthetett fogságban. Az egyik hátborzongató felvételen a 42 éves nő egy kanapén fekszik egy olyan szobában, amelyben mintha megállt volna az idő – tele gyermekkori játékokkal.
Egy másik képen Mirella édesanyja látható, aki a helyi sajtónak azt mondta: „Régebben eljártunk vele, és meglátogattuk a barátokat a kertben”, de elismerte, hogy nem emlékszik, mikor történt ez utoljára.
Amikor felnőtt lánya szobájában lévő játékokról és mesekönyvekről kérdezték, így válaszolt: „Ki fogom dobni azokat a játékokat, de még nem jutottam el odáig.”
Annak ellenére, hogy a rendőrség júliusban csodával határos módon megmentette Mirellát, a megdöbbentő története csak most kezd igazán napvilágra kerülni – a helyiek pedig már adománygyűjtést is indítottak, hogy segítsenek neki a felépülésben – írja a Mirror.
