Ezt a 3 hátborzongató szót mondta a megtalálásakor az a 27 éve eltűnt, csontvázzá fogyott nő, akit végig a szülei tartották fogva

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 18. 22:00
Lengyelországfogvatartásrendőrség
Az eltűnt nő, akit közel három évtizeden át a gyermekkori hálószobájában tartottak fogva, először szólalt meg nyilvánosan.
A most 42 éves Mirella mindössze 15 éves volt, amikor 1998-ban nyoma veszett. Ezután 27 évig nem látta a külvilágot, mivel szülei állítólag bezárták őt a lakásukba, teljesen elszigetelve a világtól. A rendőrség csodával határos módon bukkant rá a nőre, amikor „csupán napokra volt a haláltól”. Mirellát csontsovány állapotban, súlyos sérülésekkel találták meg, az életéért küzdött.

sziréna, rendőrség
Fotó: unsplash.com

Úgy tudni, a szülők azt mondták a szomszédoknak, hogy a lányuk egyszerűen eltűnt. Később azt állították, hogy elrabolták. Évekig senki sem vonta kétségbe a történetüket. Azonban ezen a nyáron a rendőrség borzalmas felfedezést tett a házaspár otthonában, a dél-lengyelországi Świętochłowice városában.

Júliusban merültek fel először aggodalmak, amikor a társasház lakói zavaró zajokat hallottak az egyik lakásból. A rendőrség a helyszínre érkezett, és beszélt a 82 éves idős házinénivel, aki azt állította, hogy semmi szokatlan nem történik.

A rendőrök végül közvetlenül Mirellával is beszéltek, aki hátborzongatóan csak annyit mondott nekik, hogy „minden rendben van”. Azonban egy aggasztó jel rögtön arra utalt, hogy ez nagyon messze van az igazságtól.

Mirella már csak napokra volt a haláltól 

A rendőrök gyorsan észrevették a Mirella lábán lévő súlyos sérüléseket, és azonnal mentőt hívtak, hogy orvosi segítséget kapjon. Mirellát kórházba szállították – az orvosok szerint „napokra volt a haláltól” egy fertőzés miatt. A megrémült szemtanúk szerint a nő rendkívül elhanyagoltan nézett ki, és a lábai üszkösnek tűntek.

Hamarosan kiderült, hogy a nő állítólag soha nem járt sem fogorvosnál, sem orvosnál a fogsága ideje alatt. Az olyan apróságok, amelyeket sokszor természetesnek veszünk – mint a fodrászhoz járás vagy akár egy séta a szabadban – teljesen meg lettek vonva tőle, ahogy minden önrendelkezését elveszítette.

Szülei állítólag egy kis szobába zárták őt a lakásukon belül, teljes elszigeteltségben a külvilágtól.

Egy szomszéd így nyilatkozott:

„Hihetetlen. Emlékszem Mirellára tinédzserként. A ház előtt játszottunk, amikor a nagymamámnál nyaraltam. Aztán hirtelen rejtélyes körülmények között eltűnt.”

Hátborzongató fotók kerültek elő a szobájáról 

A lengyel Fakt hírportál által megszerzett fényképeken látható annak a kétszobás lakásnak a belseje, ahol Mirella közel három évtizedet tölthetett fogságban. Az egyik hátborzongató felvételen a 42 éves nő egy kanapén fekszik egy olyan szobában, amelyben mintha megállt volna az idő – tele gyermekkori játékokkal.

Egy másik képen Mirella édesanyja látható, aki a helyi sajtónak azt mondta: „Régebben eljártunk vele, és meglátogattuk a barátokat a kertben”, de elismerte, hogy nem emlékszik, mikor történt ez utoljára.

Amikor felnőtt lánya szobájában lévő játékokról és mesekönyvekről kérdezték, így válaszolt: „Ki fogom dobni azokat a játékokat, de még nem jutottam el odáig.

Annak ellenére, hogy a rendőrség júliusban csodával határos módon megmentette Mirellát, a megdöbbentő története csak most kezd igazán napvilágra kerülni – a helyiek pedig már adománygyűjtést is indítottak, hogy segítsenek neki a felépülésben – írja a Mirror

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
