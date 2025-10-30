Röhögve vallott Tibor brutális gyilkosa: így végezték ki az elásott vállalkozót

Mint arról a Bors is többször írt, egy egész várost megdöbbentett az a rejtélyes és brutális gyilkosság, ami még 2023 májusában történt a szlovák-magyar határ közelében fekvő Komáromfüssben. A csicsói vállalkozó, Sz. Tibor ugyanis az egyik albérlőjéhez, K. Erikhez tartott, hogy tartozását behajtsa, ezután azonban nyomtalanul eltűnt, csupán vércseppek maradtak utána. Felgyújtott kocsiját és elásott holttestét később Magyarországon, Pápakovácsiban találták meg, a két feltételezett tettest, K. Eriket és Sz. Lászlót ezután kapták el. Az elásott vállalkozó kivégzője röhögve mesélte el, mit művelt áldozatával.

Az elásott vállalkozó holttestét Pápa közelében találták meg. A gyilkossággal gyanúsított férfiak egymásra mutogatnak Fotó: NNI

Egymásra mutogatnak az elásott vállalkozó gyilkosai

A két férfit az elfogás után letartóztatták, azóta is rácsok mögött ülnek, tárgyalásuk pedig most kezdődött. Bár azt egyikük sem tagadja, hogy aznap ott voltak Tibor házában, a két férfi azóta is egymásra mutogat. Az egyik legfontosabb tanút, a környéken közismert dílert, Sz. Artúrt is meghallgatták, aki még letartóztatása idején futott össze Győrben Sz. Lászlóval.

A férfi a bíróságon elmondta: László neki dicsekedett el azzal, hogyan fogja társára kenni a hátborzongató leszámolást:

"Azt mondta, hogy ezért a gyilkosságért őt nem fogják elítélni, mert Erik viszi el a balhét. Nem lesznek bizonyítékok arra, hogy ő követte el a gyilkosságot. A ballisztikai szakvéleményt sem tudják elkészíteni, mert az áldozat fejét széttaposta. A holttestet Magyarországon ásták el. Azt is elmondta, hogy a gyilkosság Erik házában történt, de a lövést ő adta le. Azt állította, hogy amikor a lövés eldördült, Erik bent volt a házban" – mondta el a tárgyaláson Sz. Artúr. Hozzátette, a férfi egyáltalán nem zavartatta magát: röhögve mesélte el, milyen változatos kegyetlenséggel végezte ki a magyar vállalkozót:

Nyugodt volt és nevetett

– szögezte le.

A fegyvert a komáromfüssi házban találták meg. Erik és László számos árulkodó nyomot hagyott maga után Fotó: rendőrség

Mint kiderült, Erik és László valószínűleg már a komáromfüssi házban végzett Tiborral: halálra verték, széttaposták a fejét, majd egy fóliába csomagolták, a holttestével ezután furikáztak Pápakovácsiba. A férfi nevét nem csak Szlovákiában, de Magyarországon is jól ismerték az alvilági körök. Mint azt a gyilkosság helyszínén a helybeliek is elmondták: ahol ő feltűnik, ott jó nem történhet:

Ha Sz. itt van, akkor jó nem történhetett. Lacinak ilyen a stílusa, autókat gyújtogat és embereket öl

– mondogatták. A történtekkel kapcsolatban egy harmadik férfi, S. Gergely neve is felmerült. A vád szerint ő fuvarozásban és a holttest eltüntetésében segített. A tárgyalásra már egy cellából kísérték ki: a férfi ugyanis jelenleg egy másik ügy miatt tölti nyolc éves börtönbüntetését. Állítása szerint merő félelemből segített a két tettesnek, mint mondta, erre minden oka meg is volt.

Már meghalt egy ember

– bökte ki a bíró előtt.

A tárgyalás a közeljövőben tanúk kihallgatásával folytatódik.