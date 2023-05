"Jól ismertem a gyilkost": megdöbbentő nyilatkozat az elásott vállalkozó gyászoló rokonától

Ahogy arról már lapunk többször beszámolt, nemcsak rejtélyes, de egyenesen sokkoló módon tűnt el egy férfi Komáromfüssről. A felvidéki üzletember egyik házába látogatott el, ahová albérlője hívta, hogy rendezze tartozásait, ezek után viszont nyoma veszett. A Komáromi Járási Rendőrkapitányság elrendelte a keresését, amit később a NAKA vett át. A férfi autóját Magyarországon találták meg. A férfi meggyilkolt és elhantolt holttestére Pápakovácsi közelében bukkantak rá.

Tibor holttestét Magyaroszágon találták meg Fotó: NNI

Nyom nélkül eltűnt

A csicsói üzletembert május 2-án még többen látták komáromfüssi háza előtt, sőt még azt is észrevették, hogy utána elintézett egy telefont, ezek után viszont nyomtalanul eltűnt. A férfi unokatestvére, Krisztián elmondása szerint a család azonnal aggódni kezdett.

– Engem a volt élettársa hívott fel telefonon, hogy Tibor eltűnt. Mondtam is nekik, hogy azonnal jelentsék be a rendőrségen, én pedig nemsokára indulok hozzá – mondta a Metropolnak a nagymegyeri vállalkozó.

A hozzátartozó és közeli ismerősök éjjel-nappal, esőben, szélben keresték az eltűnt férfit. Fogalmuk sem volt, mi történhetett vele.

Amikor megtudtuk, hogy hol látták utoljára, elmentünk a komáromfüssi házba. Ekkor albérlője, K. Erik nem volt otthon. Körbenéztünk és azonnal feltűnt nekünk, hogy borzasztó fertőtlenítő szag járja át az egész házat. Mindent átfésültünk a házban és ekkor tűnt fel nekünk pár vércsepp és a töltényhüvely.

– árulta el.

A férfi ügyével a magyar és a szlovák rendőrség is foglalkozott Fotó: NNI

Nem hitték a szlovák rendőrök

Krisztián tudomása szerint Tibor azért látogatott el albérlőjéhez, mert az felhívta őt telefonon, hogy szeretné neki kifizetni a tartozásait.

Azonnal szóltunk a komáromi rendőrségnek, hogy szerintünk bűncselekmény történt, viszont ők nem hittek nekünk. Nagyon felháborító volt, ahogy velünk viselkedtek. Végig azt éreztették, hogy K. Erik ártatlan és minket kezeltek bűnösként. Azt mondták, hogy a vércseppek, amiket találtunk, az csak szarvasvér.

– mondta el felháborodva Krisztián.

A család nagyon nyugtalan volt, ezért nem engedték vissza K. Eriket a házba. A rendőrség viszont közölte velük, hogy ezt nem tehetik meg, ugyanis ez birtokháborítás.

Másnap visszamentünk a házba és kimentünk az udvarra. Ott találtuk meg a véres ujjlenyomatokat, töltényhüvelyeket, zsugorfóliát, illetve egy nagyobb vértócsát is. Ekkor úgy döntöttünk ez így nem mehet tovább, csináltunk pár képet és elküldtük a NAKA-nak.

– folytatta az áldozat unokatestvére.

A NAKA újra átvizsgálta a házat, majd Krisztián jelezte nekik, hogy tudomása szerint K. Erik fegyvert is tartott otthon, amit szintén meg is találtak.

– Eközben a magyar rendőrség Pápa mellett megtalálta Tibor autóját, erről viszont minket nem értesítettek. Mi pedig továbbra is kerestük az autót és az unokatestvéremet.

Tibor autójában egy 200 literes hordót is találtak Fotó: NNI

Két autót is felgyújtottak

Május 3-án a pápai rendőrkapitányságra érkezett egy bejelentés, miszerint Csóttól nem messze egy jármű lángol. A helyszíni szemle során sikerült megállapítani a kiégett Audi Q7 alvázszámát, amiről kiderült, hogy szlovák honosságú, így rögtön felvették a kapcsolatot a szlovák hatóságokkal. Krisztián elmondta, hogy miután végre megtudták, hogy megtalálták az autót, onnantól kezdve tudták, hogy most már csak holttestet keresnek, Tibor biztos, hogy már halott.

A NAKA és a magyarországi NNI nagyon komolyan vette az ügyet és gyorsan a végére is jártak. Kiderült, hogy az unokatestvéremet a komáromfüssi házban gyilkolták meg, majd berakták az autójába és elhajtottak vele. Az indíték még mindig nem derült ki.

–tette hozzá a rokon.

Amikor Szűcs Audija Magyarországon mozgott, együtt haladt vele egy Peugeot típusú gépkocsi is. Ennek sofőrje Győr és Pápa között, Tét településen egy benzinkúton üzemanyagot vásárolt, amiért egy véres 20 eurós bankjeggyel fizetett. Május 8-án Győr és Győrszentiván között Tibor autójához hasonlóan, kiégett egy Peugeot gépkocsi is. Az autó tulajdonosa azt mondta a rendőröknek, hogy a járművet egy bizonyos Sárközi Gergelynek adta kölcsön. Egy szemtanú ráadásul látta Sárközit, ahogyan csomagjaival a lángoló gépkocsitól távozik, és azonosítani is tudta a férfit. Ekkor derült fény arra is, hogy Sárközi a téti benzinkúton korábban egy véres 20 euróssal fizetett a benzinért.

Győr és Győrszentiván között is találtak egy kiégett autót Fotó: NNI

"Nagyon nehéz ez nekem"

A rendőröknek ekkor sikerült azonosítaniuk egy másik feltételezett elkövetőt, a nagymegyeri illetőségű Sz. Lászlót is, aki ellen Magyarországon számos más büntetőeljárás is folyamatban van - például kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény, garázdaság vagy lőfegyverrel való visszaélés ügyében.

Nagyon nehéz ez nekem, tudja? László szintén nagymegyeri és egyidősek is vagyunk. Ő egy gyerekkori barátom volt és sosem gondoltam, hogy ilyesmit tenne. Már régóta nem tartottam vele a kapcsolatot, mert pár éve Győrbe költözött.

– árulta el Krisztián.

Krisztián szerint K. Erikről mindenki tudta, hogy drogproblémái vannak. A férfi korábban sportolt is, de a kábítószerek miatt mára már teljesen leépült.

Tudtuk, hogy vannak dühkezelési problémái, de azt nem, hogy gyilkolni is képes lenne.

Tibort Pápakovácsi közelében ásták el Fotó: NNI

Május 12-én ráadásul nemcsak Sz. Lászlót sikerült elfogni, hanem a magyar rendőrök Pápakovácsi közelében, egy erdős külterületen megtalálták Szűcs Tibor holttestét is. A helyszínt drón bevetésével és hullakereső kutya segítségével sikerült lokalizálni, miután a rendőrök sikeresen kihantolták a föld alól a holttestet. Szűcsöt ott helyben, a ruházata alapján azonosították.

Gyászolunk. Még mindig nem tudjuk felfogni, ami történt. A filmekben láttunk hasonlókat, vagy a hírekben, de soha nem gondoltuk volna, hogy velünk is előfordulhat. Bármennyire fáj Tibor elvesztése, a család most úgy gondolom, megnyugodott. Megtaláltuk és így az édesanyja is el tudja temetni a fiát.

– osztotta meg velünk gondolatait a családtag.