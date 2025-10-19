Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Megrázó felvételek a helyszínről: tragikus baleset történt, már a mentőhelikopter se tudott segíteni

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 19. 15:40
demecseriszemélyautó
Három autó és egy mezőgazdasági vontató rohant egymásnak Demecsernél.

Három személyautó és egy mezőgazdasági vontató balesetezett. A Demecser térségében történt tragédiában egy férfit az újraélesztési kísérlet ellenére sem sikerült megmenteni. A nyíregyházi hivatásos és a demecseri önkéntes tűzoltók érkeztek ki az esethez, a rajok feszítővágó segítségével szabadítottak ki egy embert az egyik járműből. Az útszakaszt teljes szélességében lezárták – írta a közleményében a katasztrófavédelem.

 

Az esetről a Szon.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál megkérdezte az Országos Mentőszolgálatot:

A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. Egy férfit az újraélesztési kísérlet ellenére sem sikerült sajnos megmenteni, a helyszínen életét vesztette. Egy férfit súlyos sérülésekkel, mentőhelikopterrel szállítottak kórházba. Egy férfit könnyebb sérülésekkel, míg egy nőt és egy férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba

– tájékoztatták a szerkesztőséget.


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
