Megrázó felvételek a helyszínről: tragikus baleset történt, már a mentőhelikopter se tudott segíteni

Három személyautó és egy mezőgazdasági vontató balesetezett. A Demecser térségében történt tragédiában egy férfit az újraélesztési kísérlet ellenére sem sikerült megmenteni. A nyíregyházi hivatásos és a demecseri önkéntes tűzoltók érkeztek ki az esethez, a rajok feszítővágó segítségével szabadítottak ki egy embert az egyik járműből. Az útszakaszt teljes szélességében lezárták – írta a közleményében a katasztrófavédelem.

Az esetről a Szon.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál megkérdezte az Országos Mentőszolgálatot:

A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. Egy férfit az újraélesztési kísérlet ellenére sem sikerült sajnos megmenteni, a helyszínen életét vesztette. Egy férfit súlyos sérülésekkel, mentőhelikopterrel szállítottak kórházba. Egy férfit könnyebb sérülésekkel, míg egy nőt és egy férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba

