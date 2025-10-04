A gép kapitánya közölte az utasokkal a drámai hírt: az egész repülőteret lezárták

A szövetségi rendőrség közlése szerint folyik a vizsgálat annak megállapítására, hogy valóban pilóta nélküli repülő szerkezeteket láttak-e. A repülőtér a honlapján közölte, egyelőre nem erősítették meg, hogy drónokat láttak.

A német légiirányítás (DTC) elővigyázatosságból felfüggesztette a légiközlekedést mindkét fel- és leszállópályán. Az intézkedés az esti órákban számos érkező és induló járatot érintett. Egyelőre nem tudni, hogy az intézkedés hány utast érintett.

Egy Londonba tartó járat kapitánya azt mondta az utasoknak, hogy a járatot azért törölték, mert drónokat észleltek a fel- és leszállópályák közelében, és a levegőben rendőrségi helikoptereket is láttak.

Péntekre virradó éjszaka számos, ismeretlen eredetű drón zavarta meg Németország második legnagyobb repülőterének forgalmát. Több járatot töröltek, illetve a közeli Nürnberg és Stuttgart repülőterére irányították át őket. Az incidens mintegy háromezer embert érintett. Több százan töltötték tábori ágyakon az éjszakát a terminálokon.

A forgalom a kora reggeli órákban indult újra.