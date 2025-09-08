Brutális támadás: halálra késeltek egy nőt a belvárosban

A ,magdeburgi brutális támadás drámai körülmények között zajlott. A nő először egy irodaépület bejáratába menekült, ám az elkövető követte, és ott többször megszúrta, míg az áldozat életét vesztette, írja a Junge Freiheit.

Halálra késeltek egy nőt Magdeburg belvárosában

A kiérkező rendőrök és mentők már nem tudták megmenteni a nő életét. A feltételezett elkövető szíriai származású, és maga is súlyosan megsérült, mivel saját magát is megvágta a bűncselekmény után. Őt a magdeburgi klinikán ápolják. A hatóságok emberölés gyanújával indítottak eljárást ellene. Egyelőre nem tudni, milyen kapcsolat volt a férfi és az áldozat között, vagy mi állhatott a támadás hátterében.

Az eset különösen sokkoló, hiszen a gyilkosság közvetlenül a városi rendőrkapitányság közelében történt. A nyomozás során kutyás rendőrök és rendőrségi helikopter is részt vett a helyszínbiztosításban.