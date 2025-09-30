Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Drog hatása alatt lopott autót egy férfi, a villanyoszlop állította őt meg

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 08:50
kábítószerautótolvajdrog
A férfit később elfogták a rendőrök.

A háza elől lopták el egy körmendi lakos Opeljét, a benne hagyott indítókulcs segítségével, amit be is jelentett 2025. szeptember 19-én a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságon.

A rendőrök elfogták az alkalmi autótolvajt Fotó: Police.hu

A bejelentés után a rendőrök hajnalban Vasalja térségében megtalálták a járművet, egy beton villanyoszlopnak ütközve, összetörve. Az alkalmi sofőr a balesetet követően elhagyta a helyszínt, de a széles körű adatgyűjtésnek köszönhetően a lakásán elfogták a 31 éves körmendi férfit. A kihallgatásán felmerült, hogy kábítószert fogyasztott, amelyet a gyorsteszt is igazolt.

Megállapították azt is, hogy a férfi már több vagyon elleni és erőszakos bűncselekményt követett el. A Szombathelyi Törvényszék 60 nap büntetőjogi elzárást rendelt el a 31 éves férfival szemben, valamint külföldi társszervekkel folytatott közös nyomozás miatt is folyik ellene büntetőeljárás. Kihallgatását követően a körmendi férfit őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását - számol be róla a police.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
