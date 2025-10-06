Biciklijével tekert hazafelé, meglőtték a debreceni nőt – a rendőrség teljes erővel nyomoz

Lövöldözés áldozata lett egy fiatal nő Debrecenben, a rendőrség ma adott tájékoztatást az esetről.

Biciklijével tekert hazafelé, meglőtték a debreceni nőt / Fotó: rawpixel.com

Október első hétvégéjén, szombat este ért támadás egy fiatal nőt, aki épp biciklivel tartott hazafelé a munkahelyéről. Az egyik forgalmasabb debreceni kereszteződésnél egy autóból lőttek rá.

Meglőtték a debreceni nőt

A nő hirtelen erős fájdalmat érzett, de vérzést nem tapasztalt. Testén egy tízforintos méretű, lila folt keletkezett, feltehetően egy airsoft pisztollyal leadott lövés következtében.

A rémült nő azonnal hívta a rendőrséget. Elmondása szerint már egy ideje követte őt az az autó, amelyre a piros lámpánál is felfigyelt, mivel tele volt utasokkal. Arra azonban nem gondolt, hogy pillanatokkal később rálőnek majd.

A Debreceni Rendőrkapitányság fegyveresen elkövetett garázdaság bűntette miatt indított nyomozást. Az ilyen típusú bűncselekményért akár három évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.

A rendőrség jelenleg térfigyelő kamerák felvételeit elemzi és tanúkutatást végez, hogy mielőbb azonosítsa és elfogja az elkövetőt, vagy elkövetőket - írja a HAON.